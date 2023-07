¡40 y 20! Paloma Fiuza está enamorada de un ‘colágeno’ y así lo presentó al público

Un recordado talento de la televisión ecuatoriana, Paloma Fiuza, ha vuelto a ser noticia en el país desde que migró a otros países de Latinoamérica, por confirmar su nueva relación sentimental con un hombre 10 años menor que ella. Esto, luego de varios rumores que los señalaban de estar juntos.

La misma bailarina de 39 años confirmó la noticia en sus redes sociales de su amorío con el uruguayo Tomi Narbondo, de 29 años de edad.

“Haberte encontrado en este momento ha sido perfecto. Solo nosotros sabemos cuánto nos divertimos y las cosas que pasamos juntos. Todos opinarán, pero esta aventura que estoy viviendo me encanta”, escribió la brasileña en su publicación con fotos de ellos muy románticos.

Por su parte, el uruguayo tampoco se hizo esperar: “No necesito nada más”, le respondió en la sección de comentarios del video donde aparecían en románticas y emotivas escenas, desde la intimidad de una habitación, hasta riendo mientras se lavan los dientes. Momentos que ahora lo hacen público cuando disfrutaban de su relación en secreto.

Tanto Paloma como Tomi son conocidos en el mundo de los realitys. Estuvieron en Esto es Guerra, donde se enamoraron.

Se podía ver escenas en las que el joven se acerca a la Fiuza para cantarle de cerca, o los profundos abrazos que compartían. Quizá, eso los hizo enamorarse profundamente pero que en un principio han decidido mantenerlo en silencio hasta estos días.

El último amor de Paloma Fiuza:

La última relación de la bailarina fue un rostro de televisión, Facundo González. Estuvieron juntos por tres años y terminó en el 2019, en muy buenos términos. Así lo dio a conocer, el ex de Paloma Fiuza en una entrevista: Le tengo mucho cariño y la verdad que quiero esté bien. Él es un buen chico, guapo, mientras no la haga sufrir va a estar todo bien... ella es una buena chica y no merece nada malo y que la hagan sufrir. Si quieren pasarla bien, está bien y si quieren ser novios, también está bien”.