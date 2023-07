Margot Robbie se convirtió en Barbie de los 60´ para alfombra rosa de la película: Aquí el modelo en que se inspiró

¿Quién dijo que Barbie solo viste de rosa? Mito, esto quedó totalmente demostrado en la alfombra rosa del Shrine Auditorium and Expo Hall, donde se llevó a cabo el preestreno de la película de Barbie, aquí los protagonistas de la historia que está causando furor a nivel mundial lucieron sus mejores looks, en donde todos bajo su propio estilo, intentaron hacer referencia o alusión al filme del que hacen parte, sin embargo, hubo una actriz en particular que se robó todas los flashs, Margot Robbie.

La protagonista de la historia de Barbie, asistió al evento con un imponente y elegante vestido color negro, inspirado en un modelo de la icónica figura de Mattel, en donde de pies a cabeza quedó plasmada la esencia de la figura que tiene todo un legado de por medio, fue con un brillante vestido de alta costura de Schiaparelli que evocaba a la Barbie de Solo in the Spotlight de 1960, que Margot Robbie entró en escena.

Margot Robbie como muñecas #Barbie , el hilo definitivo y recopilatorio. Comenzamos 💓 pic.twitter.com/rUsnd8TNia — Catherine Medina (@enlazonac) July 10, 2023

Buenos días solo a Daniel Roseberry, que no solo le bastó darnos una colección de ensueño para esta semana de Alta Costura, sino que decidió cerrarla regalándonos el mágico vestido de Margot Robbie para el estreno mundial de #Barbie Schiaparelli no lo sueltes. pic.twitter.com/wPzVm71c0k — ✨𝕷𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖊 𝕭𝖑𝖆𝖓𝖈𝖍𝖊 🌒🌕🌘 (@BastillaJenner) July 10, 2023

Margot Robbie y un nuevo homenaje a Barbie en la premiere mundial de Barbie en Los Ángeles. pic.twitter.com/npHXHqOMKM — Frases Barbie (@barbie_context) July 10, 2023

El escenario del preestreno de la tan halagada película se dio en el jardín de la famosa Dreamhouse de la casa de Barbie, un lugar donde Margot Robbie, actriz protagonista y coproductora de la película, se ha visto más que feliz de participar.

El nombre de Barbie no ha bajado de las tendencia de Twitter, pues los internautas no han parado de hablar no solo de la alfombra rosa, sino también de lo que les ha parecido a modo personal el estreno del filme, al que han puntuado como un halago en todos los flancos para la figura, pues para vista de muchos, las escenas están llenas de humor y guardan mucha relación con la historia que se tiene de Barbie.

Asimismo, los tuiteros también han resaltado y aplaudido lo que a su vista fueron guiños de los actores para Barbie:

Amo que la película de Barbie tenga guiños por todos lados, que cada evento, cada promoción, todo, sea una referencia a las muñecas con las que jugábamos de chicas o las propagandas que veíamos. Por ej, acá, donde el reflejo hace la silueta de Barbie. ARTE🚬 pic.twitter.com/7lY2yZ5vjy — juli🔮 (@cronopiatw) July 10, 2023