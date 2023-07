Aunque Karol G y Dua Lipa presumieron cuerpazos en estreno de Barbie, las llaman “vulgares” por sus looks

Dua Lipa y Karol G son una de las cantantes más famosas y exitosas que están brillando y triunfando como nunca recientemente al ser parte de la banda sonora de la película Barbie.

Ambas asistieron este domingo al estreno mundial de la exitosa película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling y se robaron las miradas con sus reveladores looks.

Una llevó un espectacular vestido con transparencias y la otra un top y falda larga que llevó a la cadera, y aunque lucieron hermosas y espectaculares, las criticaron pues catalogaron estos looks como “vulgares” para una película infantil.

Los sexys y criticados looks de Dua Lipa y Karol G en estreno de Barbie

Dua Lipa desfiló por la alfombra rosada del estreno de la película luciendo como una diosa con un vestido largo plateado con brillos y completamente transparente, con atrevido escote que dejaba ver su ropa interior.

Por parte, Karol G llevó una falda larga rosada con líneas blancas, fucsia y naranas y un top fucsia de brillos que dejaba ver su tonificado abdomen y completamente su espalda.

Aunque las dos presumieron sus espectaculares figuras tonificadas en estos sexys looks, muchos consideraron que eran atuendos “vulgares” e “inadecuados” para el estreno de una película infantil.

“Estas mujeres son inoportunas cómo se van a vestir así para el estreno de la película infantil”, “que vulgares estos looks, no saben a qué película están asistiendo por Dios”, “ok y las niñas viendo a estas dos vulgares, que ejemplo están dando”, “esos looks bien para una película porno pero no para Barbie, aprendan a Margot”, y “la clase la dejaron en sus casas estas dos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, las famosas se mostraron felices y emocionadas con sus looks y su participación en la película que se estrenará el próximo 20 de julio.