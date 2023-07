Así han apoyado William y Kate Middleton a la comunidad LGTBI+ pese a las críticas

Los tiempos están cambiando y el mundo comienza a visibilizar y a acoger a la comunidad LGTBI+ la cual ha sido denigrada e ignorada a lo largo de los años por la sociedad más conservadora. Las distintas casa reales han sido parte de esa sociedad pero algunos miembros se han encargado de cambiar el panorama como el príncipe William y Kate Middleton.

Para sorpresa de muchos los príncipes de Gales al levantado la voz por los derechos del colectivo LGTBI+ , el cual lucha por normalizar la libertad sexual y de género. William y Kate se han encargado de modernizar la corona dejando atrás las tradiciones conservadoras que por tantos años han regido a la monarquía británica.

Aunque los miembros de la realeza tienen restricciones en cuanto a expresarse libremente,pues no deben mostrar sentimientos, y deben cuidar sus gestos y comentarios, Kate y William no han dudado en apoyar a dicha comunidad pese a las criticas que se han ganado por ello.

Así han ayudado el príncipe William y Kate Middleton a la comunidad LGTBI+

Cada mes de junio, los monarcas exponen todo su apoyo a través de las redes sociales con mensajes y eventos destinados a todas estas personas que han sido discriminadas.

La educación como instrumento

Los príncipes han brindado herramientas para que la educación de los más pequeños sea transmitiendo valores como la igualdad de género, la libertad y el respeto.

Frenando el acoso

Para quienes se han comprometido con ayudar y servir a pueblo no hay diferencias entre, raza, color o género, por lo que han hecho llamados a frenar el acoso a estas personas.

“Nadie debería ser acosado por su homosexualidad o por ninguna otra razón”, dijo el heredero de la Corona británica.

Apoyo a sus hijos

Ambos han asegurado que para ellos no habría ningún problema si uno de sus hijos llegase a formar parte de este colectivo, pues su preocupación va más por cómo podrían hacerlos sentir las personas que han rechazado a los gays.

“Lo único que me preocuparía–teniendo en cuenta el papel que tendrán mis hijos–es cómo se interpretaría y sería visto... Pero no porque sean gays, me preocupa cómo reaccionaría la gente, cómo lo percibiría y la presión que sentirían”, confesó el futuro Rey de Inglaterra.

Son muchas las criticas que han recibido en redes sociales por publicar fotografías haciendo alusión a dicho movimiento.

“Supongo que la reina Isabel no aprobaría entrar en esto. Deberías seguir su ejemplo de neutralidad”, “¿Es esto un esfuerzo para modernizar la monarquía? Va a salir mal”, “La monarquía no existirá en 30 años si sigues así”, “Ya no son dignos de seguir”, es parte de los comentarios.