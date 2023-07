¿Estudias derecho? Conoce 5 series que todo aspirante a ser abogado debe ver

El mundo jurídico ha sido una fuente inagotable de inspiración para el mundo de la televisión.

Las series de abogados nos ofrecen emocionantes tramas, intrigas legales y personajes carismáticos.

Ya sea a través de casos intrigantes, dilemas éticos o personajes carismáticos, estas historias nos mantienen al borde de nuestro asiento.

Así que prepárate para sumergirte en el drama legal con estas cinco series de abogados.

Series de abogados

Suits - Netflix:

Comenzamos con “Suits”, una serie que sigue las vidas de talentosos abogados de una prestigiosa firma de Nueva York. Con una combinación de drama legal y dinámicas relaciones interpersonales, la serie ofrece diálogos rápidos, personajes carismáticos y tramas cautivadoras. Prepárate para adentrarte en el mundo del derecho corporativo y descubrir los secretos de la firma Pearson Hardman.

“Better Call Saul” - Netflix:

Una precuela del exitoso “Breaking Bad”, “Better Call Saul” se centra en el carismático abogado Jimmy McGill antes de convertirse en el abogado criminalista Saul Goodman. Ambientada en Albuquerque, la serie explora la transformación moral y profesional de Jimmy mientras se enfrenta a casos intrigantes y peligrosos. Con su estilo único y actuaciones excepcionales, “Better Call Saul” ofrece una visión fascinante del mundo del derecho.

“The Good Wife” - Paramount+:

Esta aclamada serie sigue la vida de Alicia Florrick, una esposa y madre que debe reanudar su carrera como abogada después de que su esposo se ve envuelto en un escándalo político. “The Good Wife” ofrece una combinación de drama legal, política y relaciones personales complicadas. A través de casos intrigantes y personajes multidimensionales, la serie examina temas éticos y morales en el sistema judicial.

“How to Get Away with Murder” - Netflix :

Protagonizada por Viola Davis, “How to Get Away with Murder” sigue a una brillante profesora de derecho penal y su grupo de estudiantes ambiciosos. La serie ofrece giros sorprendentes, intriga y misterio mientras exploran casos criminales y secretos personales. Con su narrativa no lineal y actuaciones impactantes, esta serie te mantendrá enganchado desde el primer episodio.

“Law & Order: Special Victims Unit” - Hulu:

Una serie de larga duración y un referente en el género legal, “Law & Order: SVU” se enfoca en casos de delitos sexuales en la ciudad de Nueva York. A través de una combinación de investigación policial y juicios, la serie aborda temas delicados con sensibilidad y ofrece un vistazo al trabajo del sistema legal en la búsqueda de la justicia.