¿Un reptiliano? Qué hay detrás de la mujer que causó pánico en un avión en Estados Unidos al ver un extraño ser

Mujer se bajó de un avión después de ver un ente no real

Como si se tratará de la escena de una película de terror, así fueron los momentos que vivieron pasajeros de un avión de la compañía de American Airlines en Estados Unidos. Una mujer comenzó a insultar y a señalar a uno de los ocupantes mientras se repetía que no era real.

El video en cuestión fue publicado por una cuenta que después terminó siendo bloqueada. En la grabación se aprecia a la fémina indicando que no seguiría dentro de la aeronave con este supuesto ente.

“Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de puta de atrás no es real”, acusó a una de las azafatas que intenta calmar a la fémina que decidió salir de la aeronave.

Mujer se bajó de un avión después de un extraño comportamiento Captura de pantalla

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no creerlo”, gritó. El suceso rápidamente se convirtió en viral y ha estallado un conjunto de teorías conspirativas, sobre todo en la plataforma TikTok.

La usuaria Lisset Garduño encontró un video desde otro ángulo donde se aprecia que la pasajera en cuestión se refería a su acompañante de asiento. E incluso, apuntó respuestas de testigos los cuales catalogan que el acusado estaba teniendo un comportamiento inusual en su forma de pestañar.

Por supuesto, lo primero que saltó en redes sociales fue el hecho que relaciona a los reptilianos y su forma de pestañar que es de forma longitudinal/vertical. Otros acotaron que la mujer tuvo un espasmo nervioso al estilo de la cinta “Destino final”.

Pese a las conclusiones sacadas por usuarios, la empresa de transporte nunca especificó qué mismo vio la mujer y, peor aún, nunca fue detenida por retrasar el vuelo por tres horas.

Hasta la fecha, no existe una declaración oficial de la mujer y tampoco se conoce la identidad de su compañero de asiento el cual provocó un miedo reconocible que desembocó en el hecho de abandonar la nave.