Eternos adolescentes: Conoce la edad real de algunos actores de las series juveniles más populares del momento

Las series juveniles se han convertido en una forma de entretenimiento muy querida por los adolescentes y jóvenes adultos.

Estas producciones transmitidas en todas las plataformas streaming suelen abordar temáticas relevantes para esta audiencia, como la amistad, el amor, el crecimiento personal y los desafíos de la juventud.

Muchos de los actores de estas producciones no cuentan con la edad de sus personajes, pero sí mantiene su físico muy juvenil como la historia lo amerita.

A continuación conoce los casos más notorios:

Edad real de algunos actores de series juveniles

Kit Connor

El actor británico se hizo conocido por su papel como Nick Nelson en la famosa serie de Netflix Heartstopper. Su personaje es un joven que se encuentra en la escuela durante la etapa adolescente. Sin embargo, la edad real del actor es de 19 años.

A medida que avancen las temporadas, seguramente la diferencia con la historia ficticia se notará mucho más.

Sadie Sink

Una de las estrellas de Stranger Things es Sadie Sink quien forma parte del elenco protagónico desde la segunda temporada.

Su papel como Max, es de una adolescente que se encuentra comenzando la secundaria, pero la edad real de la actriz estadounidense es de 21 años.

Darren Barnet

Darren Charles Barnet es un actor estadounidense conocido por interpretar a Paxton Hall-Yoshida en la serie de Netflix ‘Yo nunca’.

El actor cuenta con 32 años de edad, haciendo una gran diferencia con su personaje que se encuentra finalizando la secundaria.

Nicola Coughlan

La actriz irlandesa se hizo conocida por su trabajo en la serie Derry Girls como la joven estudiante Clare Devlin.

En ese momento la actriz ya contaba con 30 años de edad y actualmente la podemos ver en Bridgerton a sus 36 años de edad.

Alexa Demie

La querida ‘Maddy’ en Euphoria cuenta en la vida real con 32 años de edad, a pesar de que su personaje permanece todavía en secundaria.

Ncuti Gatwa

La estrella de ‘Sex Education’ cuenta con 30 años, a pesar de que su querido personaje se encuentre todavía cursando la secundaria.

Pauline Chalamet

La hermana mayor de Timothée Chalamet cuenta con 31 años de edad. Sin embargo, eso no le impide interpretar a la joven universitaria, Kimberly Finkle, en la serie The Sex Lives of College Girls que transmite HBO Max.