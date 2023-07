“Yailin Heard y Anuel Depp”: lo que se sabe de los presuntos maltratos de Anuel a la cantante

‘Yailin, la más viral’ y Anuel protagonizaron un toma y dame en las redes sociales junto a Tekashi, luego que la cantante asegurara que su ex esposo la golpeaba incluso durante su embarazo, lo que desató un escándalo entre los internautas.

La pelea virtual dio inicio luego que el reguetonero publicara una foto del rostro de su hija Cattleya, pese a que Yailin no quería mostrar su rostro para resguardar su privacidad. Su acto llevó a que Tekasi, a quien vinculan amorosamente con la dominicana le reprochara sus ausencias como padre y la manera de exponer a su hija.

Horas después Anuel se encargó de responderle lanzándole el cara las acusaciones de violación sexual a una niña de 13 años, motivo por el que estuvo preso por un tiempo, a lo que la reguetonera no se tardó en reaccionar y buscó desenmascararlo.

Lo que dijo Yailin de los maltratos de Anuel

‘Yailin La Más Viral’ acusó a Anuel AA de haberla agredido físicamente cuando ella estaba embarazada de Cattleya e inclusó mostró una fotografía de su rostro golpeado.

Yailin La Más Viral (Instagram: @yailinlamasviralreal)

“Yo sí me río, si eres un narcisista. Dile al mundo ‘ema’ que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, escribió en sus historias de Instagram como referencia a las acusaciones que hizo sobre 6ix9ine.

De igual manera, resaltó lo expuesto por el rapero contra Anuel sobre su nula ayuda económica, al no recibir manutención de la bebé.

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí. Que necesito dinero pa’ la renta, pa’ pampers (pañales) pa’ la niña, pa’ la leche para TUUUU hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada”, escribió.

Yailin amenazó al padre de su hija de seguir exponiendo pruebas en su contra.

“Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo”, finalizó.

Anuel desmintió tales acusaciones

AA no se quedó callado y también le lanzó con todo a la madre de su hija asegurando que esta llegó a amenazarlo de querer golpearse ella misma para hundirlo.

“Pero lo más bajo de lo más bajo. Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma pa’ decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón pa’ hacer eso o insinuar semejante mentira y BARBARIDAD. ¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abus que pasaste? Bahh mentirosa”, escribió Emmanuel Gazmey, como es su verdadero nombre.

Ante las distintas indirectas y acusaciones que protagonizaron los exesposos, los internautas no perdieron el tiempo de reaccionar al punto de comparar la situación con lo la situación de Amber Heard y Johnny Depp, quienes tuvieron a mediados de 2022 uno de los juicios más polémicos de los últimos tiempos.

“Ahora son Yailin Head y Anuel Depp”, “Yailin y Anuel es el claro ejemplo de que lo que rápido y fácil empieza, rápido y fácil de va”, “La decadencia de la sociedad con los artistas de ahora”, “definitivamente lo de anuel, sixnine y yailin es una telenovel”, es parte de los comentarios.