Sin piedad, presentador español afirma que Shakira viste “como novia de narco colombiano”

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su ruptura el año pasado por la infidelidad de él con Clara Chía Martí, muchos eligieron para cuál bando jugar, y aunque no defiende abiertamente a Piqué, parece que al periodista español Alessandro Lequio, conocido como el “Conde” Lequio no le agrada para nada la cantante, y esta semana la comparó con la “novia de un narco colombiano”.

Hasta este jueves 6 de abril se desarrolló la Semana de la Moda en París, en la que los grandes diseñadores revelaron sus colecciones la temporada Otoño-Invierno 2023 de alta costura. Shakira debutó en este evento con un atuendo de Viktor & Rolf. Se trató de una bata elegante blanca con un enorme No en relieve que ocupó todo su torso.

Esta casa de moda se caracteriza por hacer piezas graciosas con odas hacía el surrealismo. El icónico vestido, que fue parte de la colección 2018 y usado por JLo en uno de sus videos. De acuerdo con los mismos diseñadores, explicaron la singular gabardina de lució la colombiana: “Nos encanta la moda, pero va muy rápido. Queríamos decir ‘NO’ esta temporada”, dijeron a la revista de moda Dezeen en el 2018.

Pues aunque el atuendo de la barranquillera dividió opiniones, hubo una bastante subida de tono y provino del “Conde” Lequio durante “El Programa de Ana Rosa”, que se transmitió este miércoles 6 de julio: “El look de Shakira es de novia de narco colombiano. Fuera de broma, yo he visto esos looks en esas películas, como Narcos”, manifestó, esto sorprendió a sus compañeros, de acuerdo con el diario La Vanguardia.

Por su parte, la conductora del espacio televisivo, Ana Rosa Quintana, opinó que para ella era “horroroso”, pero hizo una acotación para bajarle la intensidad a las palabras que pronunció el “Conde”: “Es educado ir a un desfile y llevar ropa del diseñador. Además, si es la semana de la moda, lo que tienes que hacer es llevar cosas llamativas y extraordinarias”.

Alessio entendió el mensaje y trató de minimizar sus declaraciones: “Es una estrella internacional y debe comportarse como tal. Punto y final”. Esta no es la primera vez que arremete en contra de Shakira, pues la semana pasada también “le dio duro” por su nuevo tema Copa vacía.

“Lo que veo es una señora desatendida suplicando un poquito de amor. (...) El tema es ya un poco agotador. Esta señora ha empezado a caer un poco el ridículo”, expresó la semana pasada. Mientras que cuando la cantautora se mudo de Barcelona, España, a Miami, en Estados Unidos, no dudó ni un momento en criticarla.

“Me parece una horterada tremenda (una casa de 10 millones de dólares) Es una horterada (que resulta vulgar). Mantener una casa con esa estética es la prueba de que Barcelona no se ha metido del todo en Shakira porque aquí somos más discretos”