Tekashi no se queda callado y acusa a Anuel de mal padre: El artista publicó una foto de Cattleya sin la autorización de Yailin

Todo parece indicar que a Anuel AA le gusta estar en medio de la polémica y poder generarlas lo llena de satisfacción. Este 5 de junio de 2023, volvió a estar en los titulares de las noticias, luego de publicar un carrusel de fotos en Instagram, donde una de las imágenes era de su hija con Yailin ‘La Más Viral’.

Aunque según el texto que acompañaba las imágenes, la publicación tenía el motivo de aclarar una supuesta polémica que existía entre él y Bad Bunny y, una tiradera entre ellos. Las fotos eran de él, con su hijo varón, publicidad a la joyería de sus cadenas, la foto de Cattleya y de último, ya un video de una conversación con el trapero puertorriqueño.

Foto de Cattleya en la publicación de Anuel AA (Captura de pantalla del Instagram de Anuel AA)

El boricua puso una foto de su hija en la incubadora, al parecer del día que nació, donde llevaba puesto un conjunto rosado y un gorrito de lana, en dicha fotografía quedó al descubierto todo el rostro de la menor.

[ ¡Bomba! Anuel AA ya tiene novia y ya la presume en redes sociales, esta sería la nueva ´Bebecita´ ]

Tekashi, quien sería la nueva pareja de Yailin, reaccionó a la publicación y le dijo de todo al artista.

“Eres una rata. No es mi lugar que Dios me perdone por este comentario, pero e pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa. Pal’ mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, escribió Tekashi en un comentario en la publicación.

La polémica que se generó entorno a la publicación de la foto, es que desde antes del nacimiento de la bebé y cuando Anuel estaba junto a Yailin, los dos habían dejado claro que no iban a mostrar el rostro de su hija para evitar malos comentarios y críticas para ella, esto para protegerla.

[ ¿Rosalía y Yailín, ex de Anuel AA, son amigas? Esto es lo que se sabe ]

Sin embargo, al parecer esta promesa quedó en el pasado y a Anuel se le olvidó la promesa de proteger la identidad de su hija con la cantante dominicana.

Tras la publicación de esta fotografía, le han llovido cientos de críticas al boricua por incumplir al acuerdo con Yailin y al parecer mostrar el rostro de su hija sin su consentimiento.