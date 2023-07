¡4 hijos y solo 2 reconocidas! Tunden a Tekashi tras llamar ‘rata’ a Anuel ¿Quiénes son sus ex?

El pasado 5 de julio, Anuel desató polémica en las redes sociales luego de que publicara la primera foto de su bebé, sin el permiso de Yailin la Más Viral, esto enfureció a Tekashi 6ix9ine y arremetió contra el cantante de ‘China’, pero terminó saliéndose de sus manos la reacción del público.

Luego de que Anuel mostrara la primera foto de Cattleya, quien nació el 13 de marzo de 2023, Tekashi no dudó ni un segundo en saltar por Yailin, llamando ‘rata’ al cantante, y es que, desde que participaron juntos en el tema ‘Pa Ti’ se les ha relacionado sentimentalmente. Incluso el rapero acudió al hospital para dejar un regalo por el cumpleaños de ella con un ramo de rosas, un rolex y 21 fajos de billetes.

Tekashi 6ix9ine Instagram: @ 6ix9ine y yailinlalmasviralreal (Instagram: @ 6ix9ine y yailinlalmasviralreal)

¿Qué le dijo Tekashi 6ix9ine a Anuel AA?

Con un comentario duro y tajante, Tekashi 6ix9ine, arremetió contra Anuel y su ‘moral’ sobre la paternidad, comentando que no era su lugar, pero no tenía que mostrar al mundo el rostro de Cattleya sin permiso de la madre.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”. Y añadió: “Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta pa la casa, leche, ropa...pa’l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata” y terminó: “Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa las redes”.

Además, 6ix9ine, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, no ha dudado en defender a Yailin en otras ocasiones a capa y espada, la primera de ellas, luego de que ambos aparecieran en ‘El Gordo y la Flaca’ y ella fuera duramente criticada por su aspecto físico.

Sara Molina acusa a Tekashi 6ix9ine de mal padre ¿Qué hizo?

Luego de que Tekashi 6ix9ine publicara tan polémico mensaje a Anuel AA, Sara Molina saltó y acusó al cantante de ‘Pa Ti’ de mal padre, comentando que él no era quién para señalar a las personas cuando no se hizo cargo de su hija Saraiyah Hernández.

“En realidad es vergonzoso que esté hablando de ángel cuando él mismo no apoya a mi hija con él, también es un holgazán. Tiene 4 hijos que no cuida, solo reconoce a mi hija, pero no hace una mi*** para mantenerla o verla. Estaba en Nueva York y no pidió, ni quiere verla. Ha descuidado a mi hija y nunca ha estado ahí para ella como padre. Ella llama a mi padre (su abuelo) papá, lo cual es una pena. Así que él hablando de que Anuel es un holgazán es hilarante. Este negro cría al hijo de otro hombre antes que al suyo propio, lo hace todo el tiempo como un maldito bicho raro, pero no ve ni aporta nada para mi hija con él. Es un payaso y un farsante”. Relató la ex de Tekashi.

Tweet Twitter: @legendanuel (Twitter: @legendanuel)

Esta no es la primera vez que Sara Molina lanza tajantes mensajes a Tekashi, pues en pleno día del padre, posteó en sus Instastories un mensaje que decía: “Se acerca el día del padre y un saludo a mis amigos por estar siempre al paso. Hombres de verdad, padres de verdad”.

¿Cuándo se conocieron Tekashi 6ix9ine y Sara Molina?

Sara Molina y Tekashi mantuvieron una relación cuando ella tenía 16 años, tras su separación, ella comenzó a ganar seguidores y a contar la historia tormentosa que vivió en su relación con el rapero.

Por otro lado, Tekashi 6ix9ine, como Sara Molina refiere, tendría otros hijos ‘no reconocidos’ tal es el caso de su hija Briella Iris, a quien habría tenido en una fugaz relación con una joven llamada Marlene, de la que poco se sabe.