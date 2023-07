Modelo publicaba fotos para OnlyFans, quedó embarazada y duplicó sus ingresos: ¿cómo lo hizo?

Se trata de la historia de Daniel Belén Chena y Luca Francese, una pareja de argentinos que lograron que su economía crezca con rapidez. La única diferencia es que ellos utilizaron OnlyFans y lo convirtieron en un negocio familiar. Sin embargo, no fue la decisión inicial que tomaron para lograr independizarse. Primero empezaron trabajando para una operadora de servicios, donde no les fue bien, debido a decisiones tomadas por los dueños del comercio.

“Entrábamos a las 6 de la mañana, había días que hacíamos doble turno en medio de la ruta y estábamos lejos de las familias. Cuando nos quedamos sin nada, no sabíamos en realidad qué hacer, estábamos desesperados y ahí se me cruzó la idea de empezar a hacer unas fotos”, le contó Belén a medios locales sobre como dio inicio a su carrera en la plataforma ‘azul’.

Asimismo, agregó: “¿Por qué no intentarlo? Al principio tenía miedo, no quería que se enterara mi familia ni mis amigos. Solo lo sabían mi mamá y mis hermanas, que son las que siempre me apoyaron. En un momento entendí que no le estaba haciendo mal a nadie y cómo nos estaba yendo bien, lo dejamos de ocultar”.

Luca, su pareja y quien le ayuda a producir el contenido, señaló que cuando arrancaron les preocupaba lo que podían llegar a pensar el resto. A sus amigos les causaba gracia. Pero cuando vieron la plata que juntaron y le preguntaron si podían estar en OnlyFans.

“Me parecía raro, pero al mismo tiempo divertido y me incentivó más cuando empezaron a entrar los dólares y nos dimos cuenta de que se podía vivir de esto”, señaló.

Sus ingresos aumentaron cuando estuvo embarazada

La pareja vio los primeros frutos de su trabajo cuando se crearon su cuenta, pero todo empezó a dar un mejor giro cuando Daniela se quedó embarazada:

“Me sorprendí cuando mi cuerpo empezó a cambiar, a los cuatro o cinco meses de embarazo, que me hice algunas fotos en lencería y las ganancias se incrementaron. Por ternura o fetiche, las ventas aumentaron un montón”, aseguró.

Daniela trabajó hasta el último mes de parto. Cuando nació su bebé las críticas no faltaron debido a que ambos se convirtieron en padres. Sin embargo, y como muestran en su cuenta de Instagram, lograron llegara a facturar hasta más de USD 2 000, a finales de 2022.