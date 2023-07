La advertencia de William y Kate que prueba que serán implacables con Harry y Meghan al ser reyes

El príncipe William junto a Kate Middleton han mantenido una guerra fría con el príncipe Harry y Meghan Markle, luego que estos concedieran su primera entrevista polémica a Oprah Winfrey donde se expusieron como víctimas de la royal family, en especial la ex actriz.

Los exduques de Sussex hicieron las reveladoras declaraciones que se convirtieron en la primera de las siguientes que realizarían como lo fue su documental en Netflix y el libro ‘Spare’ del hijo menor del Rey Carlos III y Lady Di.

En aquel entonces, Meghan estaba embarazada de su segunda hija Lilibeth y confesó cómo tuvo que soportar una conversación entorno al nacimiento de su primer hijo Archie y su color de piel.

“En los meses previos al nacimiento de Archie, no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título y no tendría seguridad, sino también sobre qué tan oscura podría ser la piel del bebé y qué significaría o cómo se vería eso”, indicó la actriz de Hollywood.

La escurridiza “advertencia” de William y Kate Middleton a Harry y Meghan

Luego de aquella explosiva entrevista que inició la brecha que separaría a los duques de Sussex de la familia ahora se ha podido conocer la presunta respuesta que habían coordinado los príncipes de Gales para no darle mayor relevancias a tales palabras, según revela el libro Courtiers del autor real Valentine Low, citado por Page Six.

La reina Letizia II se encargó de emitir un comunicado que pasó por manos de los futuros reyes de Inglaterra, en especial de Middleton, a quien habría tenido que contener con sus palabras.

Durante los años de vida de la reina se encargó de mantener la estabilidad de su familia, por lo que solía tener una buena relación con Harry y su esposa, incluso ellos solo han dedicado palabras de afecto para ella, pero no para el resto de la monarquía.

“Toda la familia está entristecida al conocer el alcance real de lo desafiantes que fueron los últimos años para Harry y Meghan”, reza el comunicado.

Sin embargo, este habría tenido un borrador mucho más duro, del cual se habían encargado William y Kate, pero el cual decidió ser reemplazado por la reina.

Si bien el autor no especificó concretamente qué manifestaba, aseguró que la intención de ambos era que se estableciera una postura fuerte frente a dichas declaraciones, por lo que la pareja real insistía en la idea de que “necesitaban algo que dijera que la institución no acepta mucho de lo que se dijo”.

“La historia va a juzgar este comunicado y a menos que se incluya esta frase o frases similares, todo lo que dijeron va a ser tomado como verdadero”, habrían sido parte de las palabras de la princesa de Gales.

De esta manera, Kate y William, los siguientes en heredar la corona, lanzan una escurridiza advertencia a los exduques de Sussex, de cómo serán sus reacciones ante sus intenciones de exponer a la Casa Real.