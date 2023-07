Cristina Reyes, con la voz entrecortada, pide que le devuelvan un archivo de su trabajo tras robo en su casa

La Parlamentaria Andina, Cristina Reyes, hizo una denuncia en sus redes sociales, haciendo un esfuerzo por contener el llanto contó que se robaron cosas de sus casa y entre ellas una computadora que contenía su nueva producción de poesía para su nuevo libro que teme no poder recuperarlo, ya que no había respaldado.

Las personas que habrían cometido el delito sería parte de un grupo musical que fueron a tocar a su casa. “Ustedes con su grupo de música folclor vinieron a casa para amenizar un momento maravilloso con amigos y con la familia. No sé qué razones les llevó para tomarse varias cosas y apropiarse de lo ajeno. Pero entre esas cosas y las computadoras que se llevaron estaba una donde estaba mi nueva producción de poesía”.

La exasambleísta les pidió, evidentemente afectada, a estas personas que le devuelvan la computadora o al menos el archivo.

“Quédense con lo material, no me importa. Pero, por favor, devuelvan esa computadora, o al menos devuelvan el archivo, háganmelo llegar por alguna vía, no reseteen la computadora. El archivo se llama Vidas paralelas. Si el arte tiene alguna clase de significado para ustedes, respeten esto para mí que es tan importante y devuélvanmelo”.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. “Qué mal momento, espero que lo encuentres pronto y salgas de esto, es increíble lo peligroso que está mi país”, “Duele más cuando es un trabajo de meses hecho con dedicación y talento, que los que sustrajeron la computadora te devuelvan tu libro de poesía”, “Lo siento tanto. Es una parte de ti con gente que no sabe que se ha llevado, ojalá aparezca tu archivo en el correo”, son algunos de los mensajes que ha recibido.

Reyes pidió a sus seguidores compartir el video. “Días atrás se sustrajeron varios bienes de mi domicilio, entre esos mi computadora, en la que hacía lo que más amo, escribir (...) Quédense con lo material, quiero que mis poemas me sean devueltos, que los he hecho desde lo más profundo de mi corazón”.