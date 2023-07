‘La Velada del año 3′ tuvo como invitado especial a Piqué, personalidad que no podía faltar en este evento de boxeo entre streamers organizado por el español Ibai Llanos.

Aquí se reunieron una gran cantidad de influencers y todo aquel que sienta fascinación por el mundo streaming o que se sirva de éste para promocionar sus eventos, generalmente del área deportiva. Por eso, ante la cercanía generada por su amistad, el ex de Shakira no podía faltar a esta cita en la que dejó ver que la relación entre Clara Chía y él no van bien.

El outfit de Gerard Piqué en #LaVelada3 💙🌟💫👓 pic.twitter.com/pUeTuq5OXi — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 1, 2023

Y es que, éste se dejó ver con un look muy desatinado y que no van con su personalidad “aburrida”, sobria y poco actual. Por eso, en las redes fue motivo de burlas, memes, así como de un intenso debate sobre si todo marcha bien en casa, ya que su novia no evitó el desastre “fashionista” que cometió el exfutbolista en su aparición pública.

Piqué hizo el ridículo en ‘La Velada del año 3′ y acusan a Clara Chía de hacerle la “maldad”

Sobre todo luego de que se conoció que Clara Chía es quien elige todas las prendas que usará Piqué para sus eventos o actividades públicas. Esto de inmediato generó la matriz de opinión de que la joven de 24 años se estaría “vengando” de su novio al dejarlo salir en esas “fachas”.

Porque ese look no le hacía ver bien y porque además no está a tono con su personalidad. Incluso, en redes, algunos usuarios comentaron que la estudiante de relaciones públicas le haría esta “maldad” a su novio solo para que no se fijen en él y quedárselo para ella sola, ya que tiene la fama de “mujeriego”.

Así es que le demuestra Clara Chía a Piqué que no lo ama: lo pone hasta a hacer el ridículo Foto: Twitter @ClaGerFans

Sin embargo, el español hizo caso omiso a las críticas y él sí se disfruto este evento de su amigo Ibai Llanos con el atuendo en el que destacaba una camisa manga corta, estilo “guayabera” estampada con diseños al estilo pavo real, un pantalón en tono nude y sus gafas de pasta gruesos en azul rey que complementó con accesorios en cuero que llevaba en sus brazos.

Pero, en las redes no lo perdonaron. “Terrible q mal lo viste la novia jajajajaja eso es un plan de venganza”, “La camisa se ve chistosa”, “Que horrorrrrrr de atuendo”, “Se nota que Clarita no lo quiere”, dijeron los usuarios.