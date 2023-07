Cristiano Ronaldo pone en venta una colección súper rara, el valor de sus NFT

Cristiano Ronaldo, junto a Binance, hizo un anuncio espectacular para sus millones de seguidores. A partir de este lunes 03 de julio está disponible la nueva colección NFT en Binance, donde los usuarios podrán adquirir momentos históricos de gol de su carrera récord.

Existen cuatro niveles de rareza: 20 diseños únicos repartidos en normal, raro, súper raro y súper súper raro. Cada uno contiene un número diferente de diseños y cantidad.

Cada NFT viene con sus propias ventajas y beneficios, desde productos firmados hasta una sesión de entrenamiento en persona con Cristiano Ronaldo. De igual manera, varía su precio de adquisición.

NFT normales: 10 USDT y contiene uno de los siete NFT normales. Recibirán un mensaje de agradecimiento de Ronaldo y acceso a futuros sorteos de la mercancía.

Raros: Los propietarios de NFT raros recibirán un póster imprimible firmado de Binance x CR7, así como un mensaje de agradecimiento de Cristiano Ronaldo y participación en futuros sorteos. Tiene un costo de 30 USDT.

Súper raros: seis diseños únicos con algunos de los momentos más importantes de la carrera de CR7. Los titulares también recibirán una camiseta de fútbol de Binance firmada por CR7. El costo es de 200 USDT.

Súper súper raros

Solo hay siete SSR NFT en total. Las recompensas para los poseedores de SSR incluyen todos los beneficios del nivel SR, boletos para la próxima Binance Blockchain Week, además de una experiencia única en la vida: una sesión de entrenamiento con Cristiano Ronaldo.

La subasta arrancó este lunes 03 de julio con un precio inicial de 15 000 USDT.

¿Qué son los NFT?

Los NFT son objetos no fungibles, en decir que no se puede intercambiar por otro elemento o equivalente al mismo. En otras palabras, son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor.