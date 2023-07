Mujer cuenta que sabía que estaba embarazada por el aliento de su esposo

Dicen que hay embarazadas que tienen síntomas raros, y el caso de la historia que ocupa este espacio demuestra que es cierto. Más allá de los típicos síntomas de náuseas, vómitos o mareos, hay mujeres que experimentan señales muy extrañas.

Maxi Ducer tiene 25 años. Vive en Tasmania, Australia. Actualmente, está en cinta de su segundo bebé. Lo más increíble es que supo que esperaba a su segundo hijo al oler el aliento de su esposo Jones, de 33 años. El olor de su boca lo sentía tan desagradable, que ella tenía arcadas y se le revolvía el estómago. No lo quería cerca.

El caso lo reseñó el portal The Mirror que precisa que la joven madre tuvo estos mismos síntomas cuando estaba embarazada de su primer hijo, así que cuando comenzó a sentirlos de nuevo, supo que estaba en espera de su segundo bebé.

“Su aliento olía mal durante todo el primer embarazo y la segunda vez huele igual. Huele como si no se hubiera cepillado los dientes en más de un mes y hubiera comido mucha comida chatarra. Huele muy, muy mal. Huele mucho, peor que el aliento de la mañana. Si me acercaba a él, sentía que iba a vomitar”, testificó Ducer al referido portal.

Expuso que el solo hecho de pensar en el olor le produce arcadas. El asco es tanto que siente que no ama a su esposo y la desanima en el aspecto sexual. No soporta la idea de darle un beso, ni que se le acerque.

Comprensión

En el primer embarazo, tanto Maxi como su esposo Jones estaban muy confundidos. Ella pensaba que ya no lo quería y él se sentía rechazado, menospreciado por su mujer. No obstante, cuando ella dio a luz, se fue todo el repudio que sentía por él. Volvió a sentir que lo amaba.

Por la experiencia del primer embarazo, ambos saben que el asco de ella hacia él pasará cuando tenga a su segundo bebé.

Jones trata de no acercarse y no la besa. Cuando van a tener relaciones, ella no permite que él ponga su cara frente a la de ella y mucho menos que le respire en el rostro.

El compresivo esposo se cepilla cuatro veces al día para minimizar el mal olor que siente Maxi, pero ella explica que por mucho que se lave los dientes, siente el olor igual de repugnante.

La joven compartió que su enfermera le dijo que estos síntomas raros es debido a sus hormonas, las cuales le aumentaron al extremo el sentido del olfato.

Mientras tanto, Maxi espera con paciencia que pase el embarazo, porque sabe que cuando dé a luz, volverá a amar a su esposo.