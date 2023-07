Mujer asegura que es idéntica a Shakira y rompe las redes sociales, ¿sí se parece?

A través de las redes sociales, especialmente en Tiktok, se ha hecho viral una mujer que ha publicado videos en los que asegura que le han dicho que es idéntica a Shakira y ha generado miles de comentarios de todo tipo. Con solo cinco videos en los que aparece bailando o posando en el sofá ha hecho dudar a más de uno.

El éxito de la colombiana durante el periodo más difícil de su vida, por su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué, ha generado que esté bajo los reflectores y sea tema de conversación en todo el mundo.

Mujer dice que es idéntica a Shakira

En el primer video que aparece publicado en la cuenta de Tiktok sale bailando el Waka Waka y en el texto dice que lo acompaña dice: “Preparándome para el siguiente mundial”.

En el siguiente video apareció bailando Addicted to You, luego acostada en un sofá con camiseta amarilla, mirando el celular y saludando la cámara, en este suena la canción de Shakira y Bizarrap, por lo que escribió en el texto: “Clara -mente no hay nadie mejor que yo”.

Sin embargo, el cuarto video se regó como pólvora y sale bailando otra vez Addicted to You, en el que sale con un vestido de flores haciendo unos pasos con los que asegura que se parece a la cantante.

Los usuarios de internet se han pronunciado ante los videos: “sí, su carita siiii”, “Creí que era la mismísima Shakira”, “la hermana perdida de Shaki”, “creo que si le han dicho que su cara se parece si... porque en los movimientos...”Sin bailar puede que sí” y “Yo necesito trabajar en mi autoestima”.

Sin embargo, aún se desconoce si es una persona real, pues en la descripción aparece un mensaje que indicaría que se trata de una creación de Shakira con Inteligencia Artificial.