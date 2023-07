Carolina Herrera y el look que aconseja a las mujeres de más de 40 años para “envejecer con gracia”

A lo largo de los años, los consejos de moda de Carolina Herrera siempre han sido un buen parámetro para definir el buen gusto y la elegancia. En ese sentido, en diversas ocasiones ha entregado tips de todo tipo, tanto del buen vestir, como también de looks ideales para las mujeres.

Carolina Herrera y el look recomendado para las mujeres de más de 40 años

Sin embargo, no siempre sus palabras han sido apoyadas por todos y en ocasiones ha generado debate. Esto ocurrió por ejemplo cuando indicó que las mujeres de más de 40 años deberían cuidar más su imagen para “envejecer con gracia”.

En ese sentido, la diseñadora venezolana estimó que “una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de aparentar una edad que no tiene, o se verá ridícula”.

“Veo a muchas mujeres en la calle y por detrás se ven muy bien con su pelo largo y faldas cortas. Pero cuando se dan vuelta, ahhhh, ¡son ancianas!”, expresó Carolina Herrera.

En una entrevista para el Daily Mail, señaló además que hay que cultivar el estilo persona después de cierta edad y no dejarse llevar por modas populares, ya que “te hacen ver como si estuvieses usando un uniforme”.

“Alguna prenda sale al mercado y, de repente, todas se ven iguales (…) en la moda debes tener individualidad y verte diferente a la gente. Yo nunca me he querido ver como las demás, siempre me he querido ver como yo misma”, indicó.

Por último, la diseñadora también manifestó que “hay una cierta edad en la que las mujeres deben cortar su cabello y no debe llegar por debajo de los hombros”.