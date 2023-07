Becky G demostró que está renovada en su nueva producción musical aunque recibió críticas de cibernautas

Luego de pasar por una turbia relación amorosa, Becky G se refugia en la música para seguir surgiendo a nivel profesional. Lo ha demostrado con el videoclip de su nuevo tema ‘Nena’ donde deja claro que estar soltera le ha caído muy bien.

Este tema lo hizo en colaboración con el cantante mexicano Gabito Ballesteros, un intérprete relativamente nuevo que se perfila como promesa de los corridos.

La cantante inició una relación con Sebastian Lletget en el año 2022 y al futbolista no le quedó más que asumir en marzo de 2023 delante de todos sobre su infidelidad.

El video refleja que la soltería le ha quedado bien sin mencionar los momentos tóxicos que pudo haber vivido. Le dedica esta canción a quien no la supo querer.

¿Qué opinaron los seguidores?

Los seguidores de redes sociales no se aguantaron y le dejaron mensajes a la intérprete de ‘Chanel’.

“La verdad ese tipo de música no le queda a ella no no y no su voz no está abra para ese tipo de música en pocas palabras no le queda nada”.

“No hay necesidad de subirse a todos los barcos Becky, tómate un tiempo para que escribas buena música, música con sentido, no te vendas a lo comercial simplemente, estás sacando música por sacar, recupera tu arte, ese estilo no es lo tuyo y lo sabes”.

“Quién lleva la carrera de Becky G la está mal aconsejando porque haciendo estos géneros musicales, lo único que hacen es echar a perder todas las cualidades artísticas que tiene”, son algunos de los mensajes en Internet.

Becky G brilló en el escenario del festival Coachella y lanzó canciones como “Mamiii” junto a Karol G, ‘Chanel’ con Peso Pluma y con Natti Natasha ha probado escenarios en diversas ocasiones. Este año se ha atrevido a más y lanza su primera gira oficial como cantante y los fans están ansiosos de saber las fechas.