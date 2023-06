“Terminé rodeada de ratas”: Shakira lo vuelve a hacer y lanza dardo a Piqué con su nuevo tema

Shakira sigue imparable tras volver al ruedo musical y aunque sus fans tuvieron que esperar bastante para el estreno de su tema ‘Copa vacía’ junto a Manuel Turizo finalmente fue estrenado y una vez más apuntó a su fallida relación con Gerard Piqué.

En solo minutos el nuevo tema se convirtió en tendencia como ha sucedido con sus últimos temas musicales desde que lanzó ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro, más tarde lo hizo con ‘Monotonía’ tema con Ozuna, la session 53 junto a Bizarrap y ‘TQG’ sencillo lanzado con Karol G.

La colombiana no deja de sorprender a sus fans y ahora se acercó más a sus seguidores al hacer un canal de difusión en Instagram para lanzar algunos detalles de lo que significó su nueva canción, claramente, con dardos a Piqué.

Shakira confesó haber estado rodeada de ratas

En el audiovisual que parecen escenas de cine, se puede apreciar a Shakira luciendo como una sirena despojada de su libertad por un hombre que la saca a rastras del mar y que la encierra en una pecera para después terminar en un basurero lleno de ratas.

“Yo creo que la figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mi misma. Esta sirena, en el vídeo, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas. Y finalmente regresa a su hábitat”, explicó por lo que muchos han imaginado que se trata de cómo se sintió al mudarse a Barcelona, España y quedar encerrada por un hombre que le fue infiel.

La barranquillera que es experta en lanzar indirectas con sus letras no se quedó ahí e ironizó con entre risas.

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, agregó.

Además, las letras de su tema tampoco son ajenas a lo que sucedió en su vida al relatar como intentó acercarse al hombre que amaba.

“Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti porque no quieres cuando yo quiero”, “Estás más frío que el mes de enero”, “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”, “Tus besos son de agua salada. Me voy, no me calma nada. Te espero y me desilusionas y así no funciona” o “Siempre tan ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio”, es parte de algunas frases.

Ahora que volvió a su hábitat, Shakira comienza a recuperar su vida junto a sus hijos, y se ha encargado de transformar su dolor en arte.