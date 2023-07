‘Sex and the City’ celebra 25 años con experiencia inmersiva en CDMX: te sentirás Carrie Bradshaw

Sex and the City La serie está celebrando 25 años con experiencias únicas para los fans (HBO Entertainment)

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) están de regreso en la segunda temporada de Just Like That y para celebrarlo, HBO Max ha convertido la CDMX en el Upper East Side’s East 73rd Street de la ciudad de Nueva York,

Se trata de una experiencia inmersiva que no sólo sirve como recordatorio de los nuevos episodios disponibles en la plataforma sino como una celebración por los 25 años de Sex and the City.

Durante dos fines de semana podrás recorrer los rincones más emblemáticos del popular distrito de Manhattan, desde el Magnolia Bakery y el Hot Fellas hasta el mismísimo departamento de Carrie en la 66 Perry St.

And Just Like That La segunda temporada del reboot de 'Sex and the City' ya está disponible en HBO Max (Instagram HBO Max)

Mientras caminas libremente en esta calle neoyorkina podrás ver los clásicos taxis amarillos, florerías, la entrada del metro de Nueva York y muchos spots con frases icónicas de la serie en los que podrás tomarte las fotos más cool. ¡No olvides llevar tu outfit más fashion!

También habrá stands de comida para que digas: “¡Quiero una hamburguesa con queso, por favor, papas fritas grandes y un Cosmopolitan!” al mero estilo de Carrie.

La activación es completamente gratuita y se llevará a cabo dos fines de semana, del 29 de junio al 2 de julio y del 6 de julio al 9 de julio a un lado del Mercado Juárez, en la calle Turín, entre Abraham González y Bucareli, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. Toda la experienciae es al aire libre.

And Just Like That HBO Max transformó la CDMX en el Upper East Side de Nueva York (Instagram HBO Max)

De Sex and the City a And Just Like That: 25 años de amigas y glamour

Desde que Sex and the City se estrenó en 1998, ha ocupado un lugar preponderante en la cultura pop, convirtiendo a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall en auténticas estrellas. La serie redefinió la representación del sexo en televisión y consigo trajo protagonistas mujeres solteras que son inteligentes, con vidas plenas, carreras y amistades increíbles (aunque por supuesto, también se rompen y no dejan de creer en el amor).

Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte demostraron que, tengas o no una pareja, las amigas siempre serán un refugio. Quizá muchas cosas que se mostraron en la serie original hoy en día son consideradas obsoletas o ilógicas pero los mensajes centrales sobre el empoderamiento de las mujeres y la fuerza de las amistades femeninas, siempre serán relevantes.

El legado de Sex and the City ahora continúa en And Just Like That, un reboot que sigue a Carrie, Charlotte y Miranda veinte años después. Aunque algunos fans han sido muy duros con sus críticas respecto al show, finalmente tiene su público que sabe que está hecho para disfrutarse y llenarse de nostalgia, con las protagonistas intentando sobrevivir a las relaciones en sus 50.