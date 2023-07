Las mujeres ya no lloran, las mujeres...Canciones para dejar la lloradera y superar a tu ex

El verano está caliente y tú andas llorando porque tu ex te dejó, ya te sacó de los close friends y borró todas las fotos donde salían juntos en Instagram.

Te recomendaríamos que bajes Tinder y dejes la lloraera pero va y haces match con un tóxico y la cosa se va a poner peor. Así que mejor, ponte tus mejores prendas busca el Spotify y escucha estas canciones para que te pongas pa’ tu número y saques esa fiera a cazar titeritos por ahí.

Antes de escuchar este playlist te recomendamos que escuches un rato a Ednita Nazario y saques tu fiera con “Quiero que me hagas el amor”.

Una rolita de Rauw Alejandro siempre es necesaria, mientras olvidas a tu ex practica el bailecito en el piso que hace el novio de Rosalía a ver si te sale y así vas calentando motores.

DEJAU -Rauw Alejandro ft. DJ. Playero

La BABY- TAINY, FEID y Daddy Yankee

Esto es un palo de los más recientes, tú eres una baby con cuaLtos así que no te dejes sal al jangueo a matar y deja de llorar por el bobo ese.

“Lo que pasó pasó”- Daddy Yankee

Este es un clásico que no pasa de moda y no debes dejar pasar. No hay ruptura sentimental que no se supere sin este tema. ¡Dale mambo!

Te Boté Remix

Baby la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo. (A Francis Rosas no le gusta ese tema). Pero a ti sí, porque tú no vas a reciclar nada, para eso está el municipio. Hazle caso a Bad Bunny y tírate un perreo sucio en la placita con este tema.

Shakira y Bizarrap

Pa’ tipos como túuuuuu...Tú también eres de las que factura. Aunque sea el mínimo federal pero facturas. Por eso tienes que hacerle caso a la líder del lloriqueo intenso.