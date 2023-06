Carlos Adyan, presentador de Telemundo, rompe en llanto en vivo al anunciar su compromiso con su novio

El presentador de Telemundo, Carlos Adyan, anunció su compromiso con su pareja, el escritor y guionista Carlos Quintanilla quien durante un viaje a Europa le propuso matrimonio. “Acepto ser feliz contigo”, publicó en su cuenta de Instagram con un video del momento.

Durante el programa’ En Casa con Telemundo’, no pudo contener las lágrimas al hablar de este emotivo momento.

“Es un cambio muy grande en mi vida, un cambio que estoy listo para dar, un cambio que me tomó muchísimo tiempo pensarlo, pero fue un cambio que me hace sentir pleno. Ha sido un cambio que me ha hecho sentir Carlos Adyan, el ser humano que siempre, personalmente, he admirado, el ser humano que se levanta todas las mañanas a trabajar con mucha energía, el ser humano que siempre quiso una familia y la buscó, la consiguió y hoy por hoy puedo decir que estoy contento y estoy listo para emprender ese gran viaje que va a ser el matrimonio”, dijo Adyan entre lágrimas.

El hacer público esta parte de su vida personal no fue tan sencillo y lo pensó mucho, “desde que yo entré a esta industria se mencionaba que un presentador tenía que mantener una imagen de macho, de galán (...)Yo así me siento, me siento macho, me siento galán, me siento feliz, me siento afortunado y con decir esto yo no pido aceptación, más que nada pido respeto, así como yo siempre he ejercido mi labor”.

Agradeció a su familia quien no le dio la espalda cuando les dijo sobre su orientación sexual y lo han apoyado.

“Ellos saben de mi orientación sexual desde que tengo 18 años, le agradezco a mi madre muchísimo por aceptarme desde el primer momento, a mi familia y a la familia de Carlos también porque cuando contamos sobre este suceso evidentemente era un gran paso, especialmente Carlos, que viene de una familia muy conservadora, y decíamos ‘vamos a hacerlo, estamos felices nosotros y para nosotros lo que más nos importa y lo que más nos hace feliz es nuestra felicidad’, así que gracias al público también por aceptarme”.

¿Cómo se conocieron?

En entrevista con People en Español del que son la portada, contaron que en un inicio no fue fácil, ellos se conocieron hace tres años y hace dos se dieron una primera oportunidad en el amor, pero no funcionó y entre septiembre del año pasado decidieron intentarlo una vez más.

“Era un amigo más, yo no sabía que era homosexual, nunca crucé esa raya y aparte estaba saliendo de una relación”, recordó Adyan.

Adyan en Ecuador

Hace pocas horas Carlos dio a conocer que está rumbo al Miss Ecuador que se realizará este sábado 1 de julio.