“Me desperté y me di cuenta de que era obeso”: MrBeast muestra su antes y después

El youtuber Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, mostró en sus redes sociales su cambio físico y cómo lo logró. “Me desperté y me di cuenta de que era obeso, así que comencé a levantar pesas y caminar 12 500 pasos al día”, empezó contando.

[ ¡Se salvo! MrBeast dijo que también lo invitaron a ser parte del sumergible Titán ]

El millonario ha expresado estar motivado y feliz por su progreso que evidenció con dos fotos en sus redes sociales de su antes y después.

El antes y después de Mr. Beast (Instagram @mrbeast)

Sus seguidores le dejaron comentarios alentadores por su cambio físico. “¡Luces sexy!”, “Estoy orgulloso de ti”, “Sin duda es un progreso asombroso”, se lee en los mensajes.

Recordemos que el famoso influencer tiene una enfermedad que es la de Crohn, se trata de una inflamación intestinal que afecta el final del intestino delgado hasta el colon.

Antes a su tratamiento, Jimmy relató que casi todos los días tenía fuertes dolores que lo llevaron a perder hasta 30 libras en un verano. En una pasada entrevista relató que los usuarios no deben dejarse llevar por lo que ven videos, ya que goza de poca energía.

El canal de YouTube de Mr. Beast originalmente ganó popularidad a través de sus videos que mostraban desafíos extremos, como contar hasta 100,000, donar a serpentinas o permanecer bajo el agua durante un período prolongado. Con el tiempo, su contenido evolucionó para incluir iniciativas filantrópicas, donde dona grandes sumas de dinero a personas necesitadas, apoya organizaciones benéficas y realiza varios experimentos sociales.

Además de sus actividades filantrópicas, Mr. Beast es conocido por sus desafíos y obsequios a gran escala. Ha organizado eventos como los desafíos “Last YouTuber to Leave”, donde los participantes compiten por la oportunidad de ganar una cantidad significativa de dinero. También ha organizado concursos “Finger on the App”, en los que los participantes deben mantener el dedo en la pantalla de un teléfono inteligente durante el mayor tiempo posible para ganar un premio en efectivo. Sin olvidar el más reciente que sorteó miles de dólares entre sus seguidores que compartan.