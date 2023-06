“La Narcosatánica”: Así es la docu-serie que estrenará HBO Max en julio

En la década de los 80′s, un particular caso se volvió muy popular en México debido a que involucraba una red criminal dedicada al tráfico de drogas y la realización de rituales satánicos.

Sara Aldrete, también conocida como “La Madrina”, fue una figura clave en esta red. Junto con su pareja, Adolfo Constanzo, lideraron un grupo de jóvenes adictos a las drogas.

HBO Max se encargará de estrenar una docuserie que cuenta con el testimonio de la propia Sara, también se vale de recreaciones de los hechos, materiales de archivo y reportajes especiales, para narrar esta historia desde nuevos puntos de vista y análisis que lograrán que los espectadores se cuestionen y lleguen a sus propias conclusiones sobre el caso.

El programa contará con tres episodios y se estrenará desde el próximo 13 de julio en la plataforma y semanalmente, los domingos, en HBO.

“Nuestro compromiso como plataforma con esta historia es mostrar todas las versiones posibles de los hechos. Aquí se verán tres cosas: el rigor periodístico, las evidencias y nuevos datos que no se dieron a conocer en el pasado. No es un tema de redimir a Sara (Aldrete), sino de presentar los hechos recabados y dejar que la gente tome su propia decisión”, dijo Claudia Fernández, Gerente Senior de desarrollo de contenido de no ficción de Warner Bros. Discovery.

Caso de la ‘Narcosatánica’

La banda involucrada en estos casos fueron acusados de la muerte de varias personas en horribles rituales que incluían sacrificios humanos y desmembramientos, siendo algunas de las víctimas incluso miembros traidores del grupo de criminales.

El caso ganó atención nacional e internacional debido a la naturaleza siniestra de los crímenes y su conexión con el satanismo. Tras la captura de Constanzo en 1989, Aldrete huyó a los Estados Unidos, pero fue arrestada y extraditada a México poco después.