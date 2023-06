¿Hubo algún desliz entre Tábata Gálvez y Don Day? “A mí me atraía Diego”

Atracción a la vista, la farándula nunca deja de sorprender, Tábata Gálvez se traía un guardado de años, o mejor dicho, un gusto engavetado, la presentadora de ´Agárrate´ se vio frente a frente con quien alguna vez y según sus propias palabras, le robó la atención y hasta un poco más que eso, el actor Don Day,

La comentarista de farándula reveló que hace algunos años atrás, cuando apenas si comenzaba a conocer al chico ex reality, este le despertaba mucha atracción al punto que llegó a calificarlo como “comible”, e inclusive para el momento generó rumores de un posible acercamiento o desliz entre ellos.

“Yo lo que dije es que a mí me gustaba Diego, yo le dije a la gente sapa con que trabajaba en ese momento, esta comible, yo no miento, yo soy una mujer bien frontal, y yo se lo dije a él, le dije mijo... Muack. A mí me atraía”, aseguró Tábata.

Por su parte, la presentadora explicó que aunque el gusto siempre estuvo, no alcanzó mayores instancias, misma opinión que compartió el intérprete de ´Compañía 593´. “Ya hablando en serio, Tábata y yo nunca, fuimos panas, ella siempre me decía ´en cualquier rato te cojo en un callejón sin salida´, yo le decía chuta tengo que estar muy tomado”.

¿Qué pasó con Compañía 593?

Don Day asistió a ´Agárrate´ para hablar entre muchas cosas de sus proyectos profesionales, entre esos, su participación en la teleserie de Ecuavisa, donde aseguró que la misma pegó a la primera, sin embargó, reveló que las vistas y el rating comenzó a cambiar con el tiempo, debido a los cambios en los procesos de negociaciones y los términos de trabajo, los cuales apuntó no se comparan con los de antes.

“Todos los que estamos en el medio sabemos de números, yo no creo que Ecuavisa vaya a sacar un aviso diciendo que fuimos los número uno” dijo.