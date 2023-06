El ‘cuy de la farándula’ gana demanda y pide derecho a la réplica a Ecuavisa

Mauricio Altamirano, más conocido como el ‘Cuy de la farándula’ fue declarado inocente tras la demandado de su colega Dieter Hoffmann por agresión física y daño material. La audiencia se realizó este jueves 29 de junio y Altamirano envió un mensaje a Ecuavisa, canal donde labora el demandante en el programa, ‘Los Hackers de la farándula’.

“No voy a descansar hasta que me brinden mi derecho a la réplica, todos los presentadores, productores, editores, camarógrafos, todos se prestaron para esta infamia y no me voy a quedar callado. Así tenga que encadenarme fuera del canal, voy a exigir mi derecho a réplica”, dijo el cuy.

El problema ocurrió hace algunos meses, cuando Mauricio Altamirano salía de la audiencia en la que se le dictó sentencia de 15 días de cárcel y USD 12 mil de reparación por ofensas al cantante panameño Miguel Melfi y ‘El cuy’ bajando de un auto decía que no iba a dar entrevistas, se ve que bota el celular de Hoffmann al piso.

“La justicia determinó que soy inocente y por esa estupidez no pude estar en el velorio de mi abuelita la que me crió y por eso no lo puedo permitir , no lo puedo dejar pasar por alto, exijo mi derecho a la réplica. Familia Alvarado Roca, quiero que estén al tanto de lo que hicieron sus empleados, desprestigiaron el canal porque en TV nacional me tildaron de agresor y eso no se lo voy a perdonar a nadie”, dijo el Cuy con una camiseta que decía, “Ecuavisa exijo mi derecho a la réplica”.

Además, se tomarán acciones legales en contra del presentador de farándula y el canal del Cerro por daño a la moral.

“El caso no tenía ningún fundamento desde un principio se intentó presentar un video mal cortado y editado motivo por el cual se ratificó la inocencia de Mauricio”, dijo su defensa.