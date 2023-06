Shakira revela qué fue peor que la traición de Piqué, casi termina con ella

Fue el pasado 04 de junio del 2022 que la pareja conformada por Piqué y Shakira confirmó su separación después de 12 años de relación. La infidelidad del astro del fútbol fue un golpe devastador para la colombiana, pero en su momento no fue el hecho que casi termina con ella.

En una reciente entrevista con la revista People en español, aclaró que apenas está saliendo de un hueco que parecía difícil de escalar. Apenas arrancó la crisis con su expareja, su padre William Mebarak sufrió una grave descompensación de salud provocada por una caída.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, relató para el citado medio.

Aunque en su momento todo parecía una tormenta sin fin para la estrella pop, fue en septiembre del año pasado que comenzó a tener una leve calma: su padre se recuperó y lograron celebrarle sus 91 años.

“Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza”, acotó.

Su héroe, todo un luchador

Su padre ha superado el covid, dos accidentes, una neumonía y cinco cirugías. Para Shakira, William es un ejemplo de resilencia, además, junto a su madre son un reflejo de un sueño que no pudo cumplir: un amor de por vida.

A un año de su ruptura, Shaki siendo foco de atención por lo que representaría su nueva elación junto a Lewis Hamilton y un “nuevo” comienzo en Miami (Estados Unidos) junto a sus hijos.

“La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles”, admite después de los éxitos donde su dinámica ha sido resaltar la ruptura, decepción y traición.