¿Se contradijo? Carolina Herrera rompió sus propias reglas y usó el estampado más controversial

Desde hace años, el animal print ha sido tema de debate para los amantes de la moda, y es que la sociedad se ha encargado de ‘satanizar’ este sensual estampado, y algunos lo han catalogado como un estilo vulgar y de poca clase que no permite a las mujeres brillar. Carolina Herrera tuvo sus dudas, pero hizo una excepción logrando darle ese toque de elegancia.

Gracias a esta idea, muchas mujeres han temido usar este tipo de estampado, con el miedo de parecer vulgares o poco elegantes; lo que muchos no saben es que combinándolo de la forma adecuada, este tipo de prendas, resalta la elegancia y sensualidad de otras mujeres.

Look Animal Print Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Es Carolina Herrera, el ícono latino de la elegancia, quien nos ofrece una cátedra de estilo mezclando este controversial estampado, y pasando por alto sus propias reglas de elegancia, demostrando que el animal print es todo menos ‘vulgar’. Hasta la famosa diseñadora venezolana sabe que es de sabios cambiar de opinión.

También te podría interesar: ¿Orgullo o decepción de Carolina Herrera? El look de la ex suegra de Shakira que desató burlas

Carolina Herrera rompió sus propias reglas y utilizó animal print

Todo en exceso es malo, no importa cuál sea el tipo de estampado, prenda o color que se utilice, pero algunas personas han decidido fijar sus miradas en el animal print por lo estrafalario de sus características; atrevido, llamativo y escandaloso, este estilo es mucho más que el estereotipo que le han impuesto.

Carolina Herrera es tajante a la hora de dar consejos de estilo, pues recordemos que para ella, las prendas clásicas, colores claros y la cantidad adecuada de color, son básicos en el estilo de las mujeres a partir de los 40, pero, hubo una vez que la diseñadora de 84 años se aventuró a usar este estampado y no hubo vuelta atrás ¡Sí es elegante!

A finales de 2022, Anne Hathaway fue la modelo predilecta con la que Carolina Herrera gritaría al mundo que el animal print es la tendencia nunca morirá y que todos debemos usar, esto luego de usar un look completo con este estampado para Vogue Hong Kong.

¿Cómo usar animal print de forma elegante?

La diseñadora supo añadir toques de animal print de forma elegante a uno de sus looks, combinando zapatos de punta y tacón bajo con este estampado y un bolso a juego. Mientras tanto, su look se componía por medias marrones, falda midi caqui y una gabardina en color naranja.

Es importante tener en cuenta que este estampado no solo se traduce a las rosetas de leopardo, existen otros tipos como cebra, cocodrilo, vaca, etc. Usarlo con moderación añadirá el toque justo de elegancia y sensualidad que hacen falta a tu look.

Recuerda que para elegir la prenda adecuada de animal print, lo primero que debes hacer es adaptarla a tu tipo de cuerpo, ten en cuenta qué zona quieres resaltar, pues es un estampado sumamente llamativo, ya sea si quieres hacer un efecto visual de caderas más anchas con un pantalón o una figura estilizada con una blusa.