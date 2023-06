¡Qué buen susto! Luis Miguel quedó entre los tres peores de la noche a pesar de recibir buenos comentarios

Luis Miguel durante su presentación en 'Yo Me Llamo'

Una nueva gala se realizó en ‘Yo Me Llamo’ donde el jurado evaluó a Daddy Yankee, Isabel Pantoja, Natalia Lafarcoude, Juanita Burbano, Luis Miguel y Enrique Bunbury. Cada uno de los participantes lo dejó todo en el escenario para demostrar que sí se parecen a los artistas que representan y evitar la eliminación de la semana.

Al finalizar el programa Juanita Burbano fue la doble que terminó sentenciada y le tocará luchar por seguir en la competencia en la próxima gala de eliminación. Sin embargo, lo que sorprendió a los seguidores del programa, fue que Luis Miguel quedó entre los últimos tres, junto a Juanita Burbano y Natalia Lafarcoude.

El participante que interpreta al artista mexicano tuvo buenos comentarios de parte de los jueces, que solo resaltaron algunos detalles, para que siga mejorando. “La afinación estuvo muy bien, la modulación impecable. No me gustó que te tocarás tanto el cabello, porque bien Luis Miguel es conocido por hacerlo, no lo hace tanto”, dijo Axel, tras escuchar a Luis Miguel.

Además, el jurado argentino añadió que solo le faltó “un poco más de feeling” que sería sentir la canción y lo que se está catando para poder transmitir mucho más en el escenario.

Por otra parte, Pamela Cortes y Érika Vélez opinaron igual, diciendo que el tono de voz es prácticamente el mismo que el cantante original y eso los sorprende muchísimo. De igual forma, destacaron lo de los movimientos y que Luis Miguel debe verse más natural y sonreír más mientras canta.

Por lo tanto, la presentación del artista debió estar entre las mejores de la noche, según los seguidores del reality, muchos aseguraron en Instagram que el imitador de Daddy Yankee tuvo “peores comentarios y dijeron que el tono de voz aún no se acerca”, por lo que pudo haber estado en el puesto de Luis Miguel.