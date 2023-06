Mientras a la hija con Yailin ni la ve, por esto Anuel dice que es “el mejor padre del mundo”

Anuel no deja de ser uno de los famosos más criticados del momento y es que constantemente está utilizando sus redes sociales para generar provocación hacia sus detractores.

Primero se enfocó en generar conversación respecto a su fallida relación con Karol G, confesándole que aún guarda sentimientos hacia ella y enfrentándose con su actual pareja, Feid, pero ahora se refirió a un tema más delicado: su paternidad.

Anuel AA Instagram: @accesototalshow (Instagram: @accesototalshow)

Hace semanas le preguntaron a Yailin sobre cómo es el reguetonero con su bebé de 3 meses, Cattleya, a lo que apenas atinó a decir “nada pa’ serte sincera tú sabes ahora está tirando, normal, pero nada”, lo que quiere decir que ahora Anuel sí le está pasando la manutención para su hija, pues parece que antes no lo estaba haciendo.

Sin embargo, no existiría mayor relación entre el intérprete de China y su hija más pequeña, la cual vive en República Dominicana y nació en un contexto complicado, en medio de la separación y divorcio de sus padres.

No obstante, ahora Anuel se autoproclamó el “mejor papá del mundo” y las críticas no faltaron

Esto sucedió luego que felicitara a Pablo, su hijo mayor por su cumpleaños, mostrando postales de ambos montados sobre unas cuatrimotos que presumió como regalo en esta fecha tan especial para los dos.

“Todo el mundo felicite a Pablo en su cumpleaños número 10. Pregúntele quién es el mejor papá del mundo entero”, escribió, generando muchas críticas en su contra al ser un papá ausente para Cattleya y hasta negar semanas atrás a Gianella Gazmey Valecilla, la segunda hija de Anuel AA que tuvo con Melissa Valecillos.

“Dar regalos caros no te hace buen papá”, “No se puede ser buen papá con unos hijos y con otros no”, “Un buen papá acompaña, no solo presume”, “Deja que sea él quien lo diga”, “Un papá de mentira”, “Cuando no tienen mujeres entonces si comparten con los hijos”, “El papá que lo utiliza como publicidad...”, le dijeron.