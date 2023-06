¿Merecía ser sentenciado? El doble de Daddy Yankee “perdió el flow” en segunda gala de ´Yo me llamo´

El público y los jueces de ´Yo me llamo´ esperaban con ansias el momento del perreo, pero llegada la hora, no encontraron lo que esperaban, el imitador del cantante Daddy Yankee, para muchos merecía haber sido puesto en la línea de sentenciados, pues el participante entró cargado de energía al escenario, pero a medida que su presentación avanzaba, el flow y la ´sandunga´ desaparecieron.

“Hoy si me faltó más flow, más sandunga, hoy sí me faltó para qué. Yo aplaudo, me encanta el género, me la paso muy bien, por momentos cuando salías rapeando, si te me ibas, se me iba el Daddy y venías tú”, aseguró la jueza Erika Vélez, quien a su vez dejó al descubierto los momentos en que el imitador se quedaba sin aire, pues reveló que notaba que recurría al público para llenar el bache al que no alcanzaba a llegar con su voz.

El imitador del boricua cantó ´Con calma´ pero tal parece que calma fue lo que le sobró, porque todos los jueces criticaron su bajo perfil en la que fue su segunda gala en ´Yo me llamo´, esto en contraste con el que fue su primer show.

“A mí me encanta tu personaje, me encanta tu trabajo, ya lo he visto bastante, creo que tal vez tienes pequeñas malas mañas, tal vez al hacerlo tanto te has ido olvidando del origen de Daddy Yankee. (...) Me falta más el Daddy Yankee que es un poco más explosivo, más preciso y fuerte en sus movimientos, usted tiene mucho trabajo, tiene que volver al origen del personaje”, fueron las palabras de la jueza Pamela Cortés.

Por su parte el cantante argentino Axel, aseguró que sigue sin encontrar al intérprete de ´Gasolina´ en el timbre de voz del imitador; “Yo sigue escuchando a Damián y lo que me preocupa un poquito es que ya te lo dijimos en las anteriores oportunidades”, dijo.

Para muchos el imitador de Daddy Yankee no cumplió con lo que ya se le venía demandando.