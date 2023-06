La foto que demuestra que Karol G aún conserva más que un recuerdo de Anuel AA ¿Sigue queriendo su pasado?

Carolina Giraldo sigue marcando tendencia dentro la industria de la música y fuera de ella también, ´Karol G´ como también es conocida la artista, recientemente causó revuelo en las redes sociales tras mostrarse posando para una famosa marca de carteras, donde dejó nuevamente en evidencia que su talento es innato y está puesto no solo para llenar estadios, sino también para con el lente de una cámara.

Y aunque en las fotografías destacó la imagen de una ´Karol G´ empoderada, elegante y muy sensual, hubo un hecho que se robó aún más el protagonismo de las postales, una marca, o mejor dicho un nombre, que para muchos ya había quedado en el pasado de la colombiana, pero tal como lo mostró, sigue estando presente en su vida, aunque ya hay alguien nuevo que la toma de su mano, el Ferxxo.

Y es que tal como se puede apreciar en la fotografía, su pulgar derecho aún conserva el nombre de pila de quien en algún momento llamó el amor de su vida, Emmanuel Gazmey, también conocido como ´Anuel AA´. El tatuaje que la ´Bichota´ se hizo alguna vez en nombre del vínculo y el sentimiento que guardaba por el intérprete de ´La llevo al cielo´ sigue intacto en la piel de la cantante, aunque ya han pasado más de dos años desde que decidieron poner fin a la relación, un hecho que despertó la curiosidad y el interés inmediato en los internautas, quienes no han parado de comentar la postal.

“Yo solo me fijé en tu tatto que dice Emmanuel / El tattoo en su mano EMMANUEL wow! De su parte fue un amor real y triste que no la supo valorar. Pero al menos ella ya pudo pasar la pagina y se ve feliz de nuevo! / No se ha borrado el tatuaje de anuel en su mano / El tatuaje de Emmanuel 😢😢😢”, son algunos de los comentarios que se dejan leer en la publicación.