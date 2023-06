Confirmado: los restos humanos hallados en montañas californianas son del actor Julian Sands

Este martes 27 de junio se confirmó el peor final posible en la ardua y larga búsqueda para encontrar al actor Julian Sands, quién fue reportado por su esposa como desaparecido en una peligrosa montaña en el Estado de California desde el pasado mes de enero.

Autoridades norteamericanas confirmaron que los restos humanos hallados de casualidad por un grupo de excursionistas el pasado sábado 24 en la zona de Monte Badly, pertenecen al actor que se popularizó en el medio artístico hollywoodense por sus actuaciones protagónicas en las películas Aracnofobia y Adiós a Las Vegas.

Julian Sands. (Foto: Instagram.)

Final fatal

Sands, reconocido fanático del montañismo, fue denunciado como desaparecido el pasado 13 de enero, al no volver de una caminata realizada en una zona montañosa en el este de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Desde el primer momento de la búsqueda, reinó la preocupación ya que en dicho momento se generó una serie de importantes tormentas previstas por la temporada del invierno.

Lamentablemente, cinco meses después se confirmó que el británico de 65 años perdió la vida y aunque ya se informó que se realizó la autopsia, todavía son necesarias más pruebas para conocer con exactitud la causa de su deceso.

En un comunicado oficial, el Departamento del Sheriff-Forense del Condado de San Bernardino, detalló que “el proceso de indentificación del cuerpo ubicado en Monte Baldy el 24 de junio de 2023 se completó y se identificó positivamente como Julian Sands, de 65 años, de North Hollywood. La forma de la muerte aún está bajo investigación, a la espera de más resultados de las pruebas. Nos gustaría extender nuestra gratitud a todos los voluntarios que trabajaron incansablemente para localizar al señor Sands”.

Julian Sands comenzó su aventura actoral al estudiar en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres; y sus primeros pasos en la pantalla se generaron en papeles de poca trascendencia en películas como Oxford Blues y The Killing Fields. En 1985 su nombre se dio a conocer en el medio británico por protagonizar junto a Helena Bonham Carter, A Room with a View, un drama romántico ambientado en La Toscana. Dicho filme fue nominado a ocho premios de La Academia, de los cuales se adjudicó tres victorias.