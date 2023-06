David Beckham y su hija se rinden ante México con estas dos acciones que robaron corazones

David Beckham no solo es un grandioso empresario, sino también un estupendo padre, siempre presente de sus cuatro hijos Romeo, Brooklyn, Cruz y de Harper Seven. El exfutbolista está atento para compartir todo lo que puede con ellos, pese a que los tres mayores ya no viven a su lado, porque comenzaron a tomar las riendas de sus propio destino.

Ahora vuelca toda su atención con la menor del clan: Harper Seven, quien tiene 11 años, una niña muy lista y risueña que tiene conquistado por completo a su padre. La relación de ambos es muy estrecha. Recientemente acompañó a David a un concierto de Elton John donde se les vio tiernamente abrazados disfrutando del show.

Desde muy pequeña su padre presumía que ella quería seguir sus pasos en el mundo del fútbol, pero poco a poco los gustos de la jovencita han ido cambiando y ahora tiene más inclinación por la moda, en el que su madre Victoria Beckham es una gurú. Pero, a pesar de que ya su padre no la entrenará, sí la está enseñando a ser una maestra en la cocina, qué mejor manera de hacer que con comida mexicana.

Llevan lo mexicano en el corazón

El pasado sábado 24 de junio, su mamá subió a Instagram un divertido video en el que padre e hija están compartiendo en la cocina. Ellos quisieron celebrar es estreno de la película ‘Flamin’ Hot’, que dirigió la actriz Eva Longoria, quien es la madrina de Harper, y lo hicieron rindiéndose ante la gastronomía mexicana, pues optaron por preparar unos deliciosos burritos.

Victoria grababa el paso a paso de la receta, mientras que David, de 49 años, y su pupilo iban cortando las verduras para preparar el chimichurri. Pero lo mejor de todo fue cuando Harper inició el proceso, pues lo hizo al ritmo del cantante mexicano Juan Gabriel: “Tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes ni modo, qué hacer”, se escucha de fondo mientras Harper trata de bailar salsa.

Por supuesto, los internautas latinos no dejaron pasar estos detalles y los aplaudieron: “Estás escuchando Juan Gabriel, no es una canción de salsa, pero bien por ti, Juan Gabriel es el mejor compositor mexicano de todos los tiempos”, “Yo creo que la tía @evalongoria puede que tenga algo que ver con la elección de música” y “Qué bonita la relación de padre e hija ella se ve una niña muy linda que eh visto la han dejado crecer a su tiempo y disfrutando mucho su niñez 😍 pero lo mejor de todo es escuchar a Juan Gabriel en su playlist”.

Victoria y David han demostrado que les encanta la cultura latina. Recientemente compartieron un video en el que están tomando clases de baile de salsa.