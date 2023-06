Carolina Herrera revela el mayor error que cometen las mujeres y que les quita “elegancia”

Desde las mujeres de la realeza a las celebridades, la diseñadora venezolana, Carolina Herrera, ha logrado imponer su legado en cada una de ellas.

El mundo sabe que la palabra de Herrera tiene poder y que sus consejos ayudan a muchas mujeres a lucir elegantes, sofisticadas y con glamour.

En una entrevista que le realizaron en 2020 dijo que la elegancia no se trata de vaciar el bolsillo. Se puede ser elegante sin necesidad de gastar en ropas de marcas exclusivas.

“El dinero no va con la elegancia, porque muchas veces ves a personas que no tienen dinero, pero saben elegir los que le queda bien. Y otras con exceso de dinero que se compran lo que sea y se ponen lo que sea y no se ven bien”.

El cabello corto después de los 40

Otra de las recomendaciones de la venezolana para las mujeres que ya tienen 40 años que ha generado críticas es no dejarse el cabello largo. A muchas féminas en el mundo le hizo ruido este consejo, pues son de las que aman tener su melena XL.

Según explica Carolina Herrera, el cabello largo a esa edad resta elegancia.

La propia diseñadora es ejemplo, pues lleva un corte pixie moderno que la hace ver sofisticada.

Carolina Herrera Getty imágenes (Gilbert Carrasquillo/GC Images)

Aunque muchas mujeres consideran que el cabello largo es sinónimo de firmeza, fuerza y cuidado, Carolina Herrera considera que eso “le quita la clase a la mujer”, por lo que es aconsejable cortarse el cabello para mantener la elegancia.

“Sólo las mujeres sin clase llevan el pelo largo después de los cuarenta”, expresó Herrera en una entrevista.

El cabello corto que manifiesta Carolina es el que no pase de los hombros hacia abajo, sino todo lo contrario, tampoco significa tener un cabello demasiado corto como el de ella, sino cortes que vayan en degradé.