“Sos un fenómeno”: Axel aplaudió la presentación de Juan Gabriel en ´Yo me llamo´, así fue la segunda gala del ´divo´

Dos galas por lo alto y contando, el imitador del cantante Juan Gabriel botó la casa por la ventana nuevamente en ´Yo me llamo´. El participante dio lo que podría llamarse una presentación impecable, pues el ´divo de Juárez´ que se robó el aliento y el reconocimiento de los jueces desde su primera puesta en escena, se mantiene invicto y con comentarios cada vez más prometedores.

El imitador del intérprete de ´Abrázame muy fuerte´ repunta con grandes probabilidades de volverse uno de los favoritos, pues en ninguno de sus shows, se ha llevado ningún tipo de crítica, Juan Gabriel recoge voz, personalidad, actitud y hasta gestos que caracterizaban al inolvidable mexicano.

“Yo estoy super emocionado, nos miramos y no sabemos si amarte o odiarte, lo haces fantástico, no tengo nada que decirte, lo que haces con la voz, el juego con las manos, como manejas el tempo y volvés, como apoyas la m, la r y la l como hacía Juan Gabriel, el timbre es espectacular, sos un fenómeno”, fueron las palabras del cantante argentino Axel para con el participante, a quien no le achacó ninguna queja.

“Fantástico, genial, nos disfrutamos de escucharte y verte en el escenario, como tienes las manos de Juan Gabriel, todo lo que él hacia, se persignaba y decía ´ahí te quedas´ sus manos expresaban tanto en el escenario”, añadió la jueza Pamela Cortés, quien solo hizo una única demanda, traer una presentación más alegre y movida para conocer esa otra faceta del imitador en el escenario.

Esta no es la primera vez que Juan Gabriel trata de ingresar al programa, él mismo resaltó que es la tercera vez que audiciona con el mismo personaje, lo que demuestra que practicar y trabajar en la imitación tiene sus resultados, bien dicen que la tercera es la vencida.