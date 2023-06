PlayStation Plus: ¡Multijugador gratis por este fin de semana!

Las celebraciones del primer año de los nuevos planes de PS Plus no se detienen; este 24 y 25 de junio podrás reunirte con tus amigos en tu juego multiplayer favorito para pasar incontables horas de entretención ¡gratis!

¿Cuáles son los títulos más llamativos para aprovechar este fin de semana?

Sin duda que, uno de los primeros que se nos viene a la mente, es Call of Duty; el popular FPS y Warzone te esperan con incontables batallas. Prepara tu squad, duo o solo y lánzate a las diferentes arenas de combate y pon a prueba tus habilidades en este electrizante título.

Ahora y si eres fanático de los deportes, aprovecha de canjear NBA 2K23 si aun no lo has hecho a través de tu suscripción de PS Plus. De esta forma le sacarás el jugo a ambos días de multijugador gratis, enfrentándote a jugadores de diversos rincones del continente y el mundo.

Uno que jamás falla y que también es considerado uno de los mejores multiplayers en la actualidad es GTA V. No tan solo el modo historia es divertido y muy alucinante, sino que también su modo online te entrega horas y horas de extensión donde podrás reunirte con tus amigos para, incluso, rolear un personaje.

Grandes opciones

Back 4 Blood, disponible gratis en PS Plus en su Catálogo de Juegos, también está dando mucho de qué hablar. Lanzado recién el año pasado, este multijugador (con todas sus letras) te permite lanzarte solo a la aventura de sobrevivir ante hordas y hordas de monstruos, o también reunir un equipo y aprovechar las habilidades de cada miembro para salir adelante sin perder la vida.

Si eres fanático del animé, aprovecha de retar a otros guerreros en Dragon Ball FighterZ, este extraordinario juego de peleas desarrollado por Arc Systems es, hasta el momento, la forma más cercana de controlar los movimientos y combinaciones de alguno de los combatientes más populares de la obra de Akira Toriyama.

Y… si no te gusta Dragon Ball (que es muy difícil que eso sea cierto), también podrás jugar Naruto to Boruto: Shinobi Striker, disponibles en el Catálogo de Juegos de PS Plus Extra y Deluxe gratis.

