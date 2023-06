Periodista le advirtió a Clara Chía de las infidelidades de Piqué

El noviazgo de Clara Chía y Gerard Piqué ha estado rodeado de polémica desde su comienzo, ya que el exfutbolista terminó su relación de más de una década con Shakira.

Destaca que la joven ha recibido varias advertencias, pues muchos creen que el empresario podría engañarla de la misma forma que a la colombiana.

Los consejos para Clara Chía

El periodista Jordi Martin le ha enviado diversos mensajes a la actual novia de Piqué, señalando que él le ha sido infiel, a pesar de su corto tiempo juntos.

Actualmente, el comunicador se encuentra en un proceso legal con la pareja, pues fue demandado por ellos.

Martin no se aleja de ellos, y ha hecho varias declaraciones sobre los novios; incluso, aseguró que hace un mes Gerard le fue infiel a Clara.

“Antes de casarse que le pregunte dónde estaba la noche del 8 de mayo Gerard Piqué. Yo ya lo sé”, dijo el periodista, dejando ver que se dirigió a la joven.

El pasado de Gerard Piqué

Martin compartió que, luego de seguir de cerca la vida del exfutbolista por varios años, él está consciente de varios de sus secretos.

En una conversación con su colega Jorge Viera, para el programa “The Red Phone”, Jordi lanzó algunas verdades sobre la expareja de Shakira.

“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noche... Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y él, de verdad, yo creo que sólo le ha quedado la Colau, la exalcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona”, expresó.

¿Cómo va la relación de Clara Chía y Gerard Piqué?

En medio de la polémica, la pareja se sigue mostrando más unida que nunca; además, de qué sus apariciones públicas son constantes, y suelen publicar varios momentos juntos en redes sociales.