Carolina Herrera y su mejor consejo a las mujeres para lucir elegante y no parecer “árbol de Navidad” ( Michael Loccisano /Foto: Getty Images)

La diseñadora venezolana, Carolina Herrera, es un ícono de la moda y sus recomendaciones y consejos a las mujeres para verse elegantes han dado la vuelta al mundo.

La oriunda de Caracas, Venezuela, fundó su propia casa de modas en 1981 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y desde ese momento ha hecho historia en la industria de la moda.

En 2020 concedió una entrevista a la periodista, Adela Micha, donde habló de su trayectoria y compartió los consejos para que una mujer luzca elegante, algunos generaron críticas, otros son seguidos por miles de mujeres al pie de la letra.

Las prendas infaltables

Entre las recomendaciones habla de las prendas infaltables en el armario de una mujer, las camisas blancas y los vestidos negros.

Considera que lo importante es vestir con pulcritud, procurando que siempre se luzca impecable tanto en el color como en la presentación.

Herrera es tajante al decir que el perfume siempre debe estar presente en una mujer porque el olor es lo que le permitirá dejar huellas a donde quiera que vayan.

Sin mucho dinero se puede vestir elegante

En distintas oportunidades ha reiterado que la elegancia no se trata de vaciar el bolsillo. Se puede ser elegante sin necesidad de gastar en ropas de marcas exclusivas.

“El dinero no va con la elegancia, porque muchas veces ves a personas que no tienen dinero, pero saben elegir los que le queda bien. Y otras con exceso de dinero que se compran lo que sea y se ponen lo que sea y no se ven bien”.

Demasiados accesorio no se ve bien

También crítico a las mujeres que usan tantos complementos en un mismo estilo porque lucen cargadas, “como un árbol de Navidad”. “Para lucir elegante, distinguida y sofisticada, lo importante es tener presente que tener menos es más”.

“Se cuelgan 400 cosas encima como un árbol de Navidad y no ve bien”, destacó.

También confesó que no usa tenis ni para sus caminatas diarias, no suelta los zapatos de tacón. “Se ve horrible”.