Abogado de Piqué desmiente supuesta cláusula de Shakira que impide que sus hijos convivan con Clara Chía

Recientemente se ha corrido el rumor de que Shakira habría exigido en su acuerdo de divorcio que ella podría regular con quién conviven o no sus hijos cuando estuvieran con su padre, Gerard Piqué.

Así lo habría revelado el conductor, Pepe del Real, en “El programa de Ana Rosa”, pues afirmó que cuando los hijos de Piqué estuvieron con él por unos días en Barcelona, Clara Chía se mudó con sus padres.

“De hecho, Clara Chía, en esta ocasión, cuando ha llegado Piqué con sus hijos, se ha mudado a casa de sus padres. En lugar de compartir la vivienda, ha estado en casa de sus padres. Piqué estaba diciendo: ‘No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja’. Era un poco como ‘me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo’”, expresó el conductor.

Abogado de Gerard Piqué asegura que es falso esa parte del acuerdo

Las especulaciones sobre esta cláusula que habría impuesto Shakira con la finalidad de que Gerard Piqué no se case, de momento, con Clara Chía, se han ido incrementando.

Sobre todo, porque Gerard Piqué acortó los días que sus hijos podían estar con él en Barcelona y los llevó de regreso con su mamá a su residencia en Miami.

Sin embargo, Ramón Tamborero, abogado del exfutbolista, se encargó de desmentir dicha cláusula: “en ningún caso se podría, eso sería un pacto nulo porque no les puedes impedir que se relacionen”.

Aparte, otros expertos en leyes han concordado con el abogado de Gerard Piqué y han expresado que eso sería casi imposible debido a que no lo permitiría un juez.