Yailin ´La más viral´ ya solicitó formalmente la demanda de divorcio a Anuel AA ¿Cuándo tomó la decisión?

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como ´La más viral´ muy pronto será formalmente una mujer divorciada, la rapera que hasta hace menos de un año compartió vida marital con el cantante ´Anuel AA´ ya inició legalmente todos los trámites legales para separarse del boricua, con quien no convive hace ya algunos meses atrás.

Fue por medio de un comunicado emitido por el bufete de abogados que llevan a cabo la demanda de divorcio de la dominicana, que se dio a conocer la noticia, fue el pasado 31 de marzo que Yailin quien ejecutó el trámite y le comunicó a los letrados del intérprete de ´La llevo al cielo´ que ya no quería seguir bajo el juramento del “juntos por siempre”.

De acuerdo con lo que se puede leer en la misiva, el día 31 de marzo fue el día que los abogados de Yailin realizaron la notificación al cantante Emmanuel Gazmey, teniendo respuesta de la contraparte para el mes de mayo. La separación se estaría llevando a cabo bajo la modalidad de “Mutuo consentimiento”, pues tal parece que los ex esposos estarían llevando todo bajo la mayor de las cordialidades.

Los artistas no llegaron a cumplir ni siquiera un año de matrimonio juntos, estaban a dos días de cumplir 8 meses juntos, cuando Anuel AA, realizó la pronunciación de su separación, sumado a esto, Yailin estaba embarazada de una bebé del cantante Cattleya.

“Cuando yo me enamoro, me enamoro de verdad y ya. Yailin es la madre de mi hija. Mira no estoy con ella pero es la madre de mi hija. Dijeron 70 mil cosas desde el primer momento en que pasó (desde su noviazgo), que la pisotearon, dijeron 100 mil asquerosidades, tratando de joderla y dañarle el nombre, y a mi ni cinco tuve porque yo cuando la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, fueron las palabras del cantante para el momento.