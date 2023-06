Wisin y Yandel directo a la gala de eliminación: El dúo no se presentó a su primera gala de ‘Yo Me Llamo’

Wisin y Yandel durante su audición para la sexta temporada de 'Yo Me Llamo'

La quinta gala de ‘Yo Me Llamo’ se transmitió por Teleamazonas para terminar de escuchar a los 32 participantes del reality de imitación, sin embargo, el dúo que interpreta a Wisin y Yandel, no logró presentarse, según informó el presentador Ronald Fariña al inicio del programa.

Las razones se deben a un tema de salud con uno de los integrantes del dúo, a través de una videollamada, Andrés Martínez, quien interpreta a Yandel fue quien dio a conocer porque se habían ausentado la primera semana del programa.

“Nos sentimos afortunados por ser parte de estar allá, llegamos a Colombia y me empecé a sentir mal, y resulta que tengo el mal de la montaña. No podía tomar un vuelo en esa misma semana y podía recaer peor, por eso no hemos podido estar, por recomendación del doctor”, fueron las palabras de Andrés Martínez, quien imita a Yandel.

Los jueces tuvieron que tomar la decisión sobre el destino del dúo de reggaetón dentro del programa y según expresó Pamela Cortés, los chicos van directo a la gala de eliminación “son las reglas del programa”. Solo queda esperar si ambos pueden llegar a tiempo a la presentación y defender su lugar dentro del reality.

La audición del dúo fue una de las favoritas

Durante las audiciones, Wisin y Yandel fueron los primeros en ser seleccionados como participantes de ‘Yo Me Llamo’.

¡Así arrancamos #YoMeLlamo! Wisin & Yandel sacudieron el escenario del mejor programa de imitación del mundo. pic.twitter.com/2VkIsDomBc — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 13, 2023

“Si entramos, primero la gloria es para Dios, para nuestra familia y para ustedes Ecuador”, fueron las palabras de Álvaro y Andrés luego de salir del escenario de ‘Yo Me Llamo’, en la noche de estreno. Su actuación sorprendió al jurado la noche del 12 de junio del 2023, los cantantes recibieron tres botones verdes y causaron furor en Ecuador.

¿Quiénes son Wisin y Yandel?

Andrés Martínez, con 29 años de edad, conocido artísticamente como Andy Cruz, es quien imita a Yandel.

Ellos son #YoMeLlamo Wisin y Yandel, los primeros clasificados en esta temporada de #YMLL ¡A bailar! pic.twitter.com/LcgYcW7TEd — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 13, 2023

Mientras que, Álvaro Guerrero, de 33 años de edad, imita a Wisin. ambos expresaron en una de las entrevistas, que se enteraron de las convocatorias a través de las redes sociales de Lina Ojeda, quién participó en 2013 y 2014 en el programa interpretando a Laura Pausini y obtuvo el tercer lugar en ‘Yo Me Llamo Chile’ en 2023.

Ambos expresaron que su deseo es ganar el concurso y que sabían que en el camino debe ser cuidadoso con su voz, movimientos, entre otros detalles. Mostraron estar emocionado de ser parte de la Escuela de ‘Yo Me Llamo’.