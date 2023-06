Tom Cruise habló por primera vez de Shakira y su acercamiento: “Sus caderas no mienten”

Aunque ya los vientos no soplan en torno a Hollywood sino más bien hacia las altas velocidades y los automóviles, es bien sabido que todavía existe más de un internauta y seguidor, que quiere al menos saber como estuvo ese leve acercamiento y aparente coqueteo entre Tom Cruise y Shakira.

Fue hace poco más de un mes, que el actor y la cantante fueron filmados compartiendo y hablando durante un evento de la Fórmula 1, desde entonces, las presunciones de una posible relación comenzaron a inundar las redes sociales, sin embargo, así como surgió el rumor, se extinguió, pues más de un medio español aseguró que la intérprete de ´Acróstico´ habría declinado a las pretensiones del estadounidense.

Luego de estas noticias, los artistas nunca más fueron captados juntos, y ya a Shakira se le vincula con otra importante celebridad, Lewis Hamilton, sin embargo, el actor quien hasta ahora no había hablado nunca de su acercamiento con la colombiana, decidió dar su descripción sobre como percibió él a Shakira durante su trato.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, aseguró Tom Cruise para el programa ´Despierta América´, mismo para el que luego respondió a un muy sugerente comentario de la periodista Jessi Valeri, quien dijo; “Y sus caderas no mienten”, a lo que el artista agregó: “No, no mienten. No lo hacen”.

Tal parece que Cruise tenía todas las intenciones de hacerse parte de la vida de la cantante, pero esta fue su verdadera Misión imposible, hasta donde se ha podido conocer y según reseña Radar Online, un “amigo cercano” del actor, detalló que este estaría “dolido” por el presunto romance entre Shakira y Hamilton debido a que él habría tocado la puerta primero sin ninguna respuesta.