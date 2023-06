Tom Cruise se derrite por Shakira y dice “sus caderas no mienten”: le piden a ella que le de una oportunidad

Tom Cruise es uno de los actores más famosos de Hollywood, que ha protagonizado exitosas películas como Misión Imposible y Top Gun: Maverick.

Además de ser uno de los mejores actores, y de los más arriesgados, también es de los más guapos y parece que una latina se robó su corazón.

Y se trata de nada más y nada menos que Shakira, con quien se le vio hace unos meses en la carrera de Fórmula 1 en Miami, y parece que lo dejo flechado.

Shakira y su hijo Milan compartiendo con Tom Cruise pic.twitter.com/xDO5HMRBRM — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 7, 2023

En ese entonces se dijo que el actor estaba entusiasmado con ella y hasta le había enviado flores, pero al parecer ella lo rechazó, pues se le ha visto con Lewis Hamilton.

Te recomendamos: “Le dio en el hígado a la bruja”, la reacción de madre de Piqué al regreso de Shakira a Barcelona y de vecina

Ahora, después del supuesto rechazo, el actor habló de la colombiana en una reciente entrevista y la llenó de halagos.

Tom Cruise habla de Shakira y asegura que sus “caderas no mienten”

Fue durante una entrevista en el programa Despierta América, donde le preguntaron a Tom Cruise por Shakira, y de inmediato sonrió y la halagó.

“Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo... Ella es muy buena persona, es muy buena persona”, dijo a la periodista Jessica Rodríguez.

Y además, la periodista le dijo “y sus caderas no mienten”, a lo que el actor se sonrojó, sonrió y aseguró “no, sus caderas no mienten, no lo hacen”, encantando a todos en redes.

Ante esto, muchos le piden a Shakira que le de una oportunidad al famoso actor que es muy guapo y aseguran es “mejor que Lewis Hamilton”.

Te recomendamos: “Aterricé el avión en Barcelona solo para darle un beso a Gerard”, confesó Shakira en juzgado español

“Que bellooo, Shaki por favor dale una oportunidad”, “wow un hombre así es el que te mereces”, “Shakira no lo dejes ir, ese hombre está babeado por ti”, “Shakira ese es el caballero que te mereces”, “que Hmilton ni que nada, dale un chance a Tom”, y “amaría verte con él, se nota que es buen hombre”, fueron algunas de las peticiones de sus fans.

Hasta ahora, Shakira no se ha pronunciado sobre Tom Cruise, y tampoco se le ha visto de nuevo con Lewis Hamilton tras volver a Miami, así que solo queda esperar qué sucede.