James Cameron también estuvo atrapado durante 19 horas cuando bajaba a ver el Titanic

Desde que el pasado 18 de junio, autoridades reportaron que un sumergible llamado Titan, propiedad de OceanGate Expeditions que exploraba los restos del Titanic con fines turísticos, desapareció sin dejar rastro, los ojos del mundo han estado sobre las actualizaciones de la búsqueda.

Según los reportes, a bordo iban cinco personas: Paul-Henri Nargeolet, experto marítimo francés que ha realizado más de 35 inmersiones en el sitio del barco hundido, Hamish Harding, un empresario y explorador británico, el empresario británico Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman, y Stockton Rush, fundador y director ejecutivo de OceanGate.

Aunque prácticamente ya no hay esperanza de encontrarlos con vida debido a que el suministro de oxígeno que estaba contemplado se ha agotado, la misión de rescate de los restos continuará.

La tragedia ha despertado la curiosidad en torno a historias que rodean el Titanic y James Cameron, director de la aclamada cinta del mismo nombre, ha formado parte de ellas.

James Cameron no es sólo uno de los directores más exitosos de Hollywood también es un amante de la exploración de aguas profundas. Su pasión por el Titanic lo llevó a sumergirse una 33 veces en la zona donde se hundió el barco, en un submarino tan pequeño como el que ahora está desaparecido.

Los restos del Titanic se encuentran a 4000 metros en el fondo del océano atlántico, a 740 kilómetros de distancia de Newfoundland (Terranova), una isla canadiense. La zona conlleva peligros propios y es conocida como la “zona de medianoche” por la oscuridad perpetua en la que está.

Expediciones anteriores al lugar del naufragio han descrito cómo tras descender durante más de dos horas a través de la oscuridad total, el fondo del océano aparece de repente bajo las luces del sumergible.

Con un horizonte de visión limitado más allá de los pocos metros iluminados por las luces del sumergible, navegar a esta profundidad es un desafío y es fácil desorientarse en el lecho marino.

Cameron no ha hecho comentarios respecto al sumergible perdido sin embargo, durante las veces que realizó sus exploraciones habló de los peligros que implicaba llegar hasta las profundidades del océano.

En una entrevista de 2012 del New York Times, Cameron señaló: “Estás entrando en uno de los lugares más implacables de la tierra”, dijo. “No es como si pudieras llamar a AAA para que venga a buscarte”.

En 2018, Cameron señaló a 60 Minutes Australia que llegar tan profundo y sobrevivir “es ser testigo de un milagro”.

También en un video y ensayo de National Geographic, Cameron describió:

“Aquí estoy en el lugar más remoto del planeta Tierra que ha tomado todo este tiempo, energía y tecnología para llegar y me siento como el ser humano más solitario del planeta, completamente aislado de la humanidad, sin posibilidad de rescate en un lugar no ojos humanos jamás han visto”, señaló, dejando claro que siempre fue consciente de que podría no volver.