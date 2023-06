Esta prenda resta elegancia, por eso Carolina Herrera no la tiene en su clóset

Esta es la prenda que Carolina Herrera no tiene en su clóset.

Carolina Herrera es un referente de la moda en cualquier lugar. Por ello, muchas mujeres toman en cuenta cada una de sus recomendaciones para ‘vestir bien’ y lucir elegante y moderna. No importa la edad, Carolina Herrera te enseña qué prendas debes llevar o no para lucir de forma impecable. Y es que la elegancia no es una cuestión de dinero, sino de personalidad y estilo. La empresaria venezolana lo tiene claro, por ello, aprovecha cada oportunidad para compartir sus secretos al público.

La diseñadora que destaca por su estilo elegante y sofisticado reveló que hay una prenda que no le gusta llevar, por lo cual ha decidido excluirla su armario. A continuación te cuento de cuál se trata.

Carolina Herrera es conocida por llevar su cabello corto

“Yo no llevo ropa deportiva. Nunca lo hice, esa es una tendencia que no me gusta”, dijo Herrera en una entrevista con el director creativo estadounidense, Wes Gordon.

Lejos de querer ocultar su figura, la empresaria lo hace porque estas prendas no concuerdan con sus principios de elegancia. Pues si bien son cómodas siente que lo mismo puede obtener de otras prendas como los jeans o ropa formal.

Carolina Herrera usando jeans y franela

Recordemos que Herrera tiene 84 años, sin embargo, mantiene su cuerpo en buena forma gracias al baile. A esto se suman algunos ejercicios aeróbicos que realiza vestida con ropa de salón, es decir, que la diseñadora no infringe su propia norma ni cuando asiste al gimnasio.

De esta manera, Carolina Herrera se mostró enemiga de la ropa deportiva, ya que no es una prenda que pueda potenciar al punto de verse ‘elegante’. Además, la empresaria destaca que nunca sale a la calle sin maquillaje.

Sin duda, varias personas se sumarán a esta tendencia, pues siguen al pie de la letra los consejos de moda de la venezolana, quien es considerada un sinónimo de ‘elegancia’.

