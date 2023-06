Axel ya tiene favorito en ´Yo me llamo´: Los jueces se ponen de pie para aplaudir magistral presentación de Juan Gabriel

Un espectáculo digno del fallecido divo de Juárez, el imitador de Juan Gabriel arrasó por completo en la tarima de ´Yo me llamo´, coronándose incluso, con el voto de “favorito” del cantante argentino Axel, quien no pudo contener su emoción a la hora de dar su veredicto, y lo acogió como su preferido tras lo que podría llamarse una magna presentación.

El participante se adentró en la voz, la piel y la interpretación de uno de los cantantes más icónicos de la música mexicana y optó por una canción clásica de Juan Gabriel ´Ya lo sé que tú te vas´ y a su vez difícil de cantar por los altos tonos que exige a la hora de llevarla escena, una dificultad que también le fue reconocida ante los jueces.

“Que cosa tan espectacular, tu interpretación, tu control de diafragma, la sutileza en la voz, como matizaste, es una cosa impresionante, me gustaría hacerte una sugerencia y no tengo ninguna que hacerte. Gracias por este regalo, eres genial”, fueron las palabras de la jueza Pamela Cortés, quien no tuvo si no halagos para el imitador.

¡Juan Gabriel es impecable en #YMLL! 🤩Inolvidable presentación del 'Divo de Juárez' en el escenario de #YoMeLlamo 🎙️ pic.twitter.com/invEPIqHNo — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 22, 2023

“Es la primera vez que me paro para aplaudir a alguien en el ciclo, eso es lo que yo llamo estar en personaje, todo el tiempo desde que entró, cada movimiento, cada manejo de mirada con las cámaras, con nosotros tres, después hiciste cosas con la voz que es de hiper profesional, que es muy difícil de hacer, lo voy a decir porque yo soy un tipo super transparente, ha llegado uno de mis favoritos aquí”, expresó el cantante argentino Axel.

El imitador de Juan Gabriel entró y salió del escenario bajo la esencia del fallecido artista, en conversación con la presentadora Valeria Gutiérrez, reveló que tiene desde los 15 años, imitando a Juanga como también era llamado el artista y actualmente tiene 37.