Ya hay fecha para comprar las entradas al concierto de Roger Waters en Quito

Una de las sorpresas para que llega este 2023 fue el anuncio del concierto en Quito del exintegrante de una de las bandas más representativas del rock (Pink Floyd), Roger Waters.

[ ¡De otro mundo! Así podría ser el concierto de Roger Waters (exPink Floyd) en Quito, Ecuador ]

El concierto será en el Estadio Olímpico Atahualpa el sábado 9 de diciembre a las 20:00 y las entradas estarán a la venta a partir del lunes 10 de julio a las 19h00 a través de la página de buenplan.com.

Hasta el momento no se conocen los valores de las entradas. Este gran show será la primera vez en la historia, que el músico británico de 79 años de un show en territorio ecuatoriano.

El evento contará con un despliegue técnico sin precedentes, con sonido cuadrófonico y elementos de última tecnología en el mundo del espectáculo. El concierto tendrá una duración de dos horas y media. Los fanáticos podrán disfrutar de éxitos de los principales, interpretará temas como: Another Brick in the Wall, Wish You Were Here y Us and Them, Mother y más.

Su gira “This Is Not A Drill” ha sido todo un éxito desde su anuncio y ha llevado a miles de fans a comprar sus entradas con anticipación para no perderse la oportunidad de verlo en vivo por última vez.